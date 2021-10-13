Le Figaro: Евросоюз выделит €1 млрд на гуманитарную помощь Афганистану

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предоставит Афганистану и соседним странам €1 млрд для предотвращения гуманитарной катастрофы, сообщает Le Figaro. Отмечается, что деньги поступят на счета международных организаций, которые работают в стране и будут оказывать прямую поддержку местному населению.

Во вторник 12 октября на саммите G20 в Риме Евросоюз объявил о том, что выделит Афганистану и соседним странам миллиард евро для предотвращения гуманитарной катастрофы, пишет Le Figaro.

«Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы предотвратить крупный гуманитарный и социально-экономический коллапс в Афганистане, — подчеркнула председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в официальном сообщении. — Вот почему пакет поддержки предназначен населению Афганистана и соседним странам, которые первые оказали помощь». На гуманитарные цели Еврокомиссия уже обязалась выделить €300 млн, а также предоставит дополнительную помощь на кампанию по вакцинации, обеспечение малоимущих жильём, защиту мирных жителей и соблюдение прав человека.

В статье отмечается, что решение было принято совместно странами — членами ЕС во время переговоров министров по вопросам развития. Таким образом, Европа выбрала «взвешенный подход по оказанию прямой поддержки афганскому народу, чтобы избежать гуманитарной катастрофы без легитимизации временного правительства талибов». Финансовая помощь ЕС предназначена для прямой поддержки местного населения и будет направлена в международные организации, работающие в стране.

В то же время, как напомнила Еврокомиссия, помощь на глобальное развитие Афганистана остаётся «замороженной». Брюссель установил пять критериев, которым необходимо соответствовать для возобновления «постоянного сотрудничества в области развития» государства. Так, талибы должны соблюдать основополагающие права человека, в частности, права женщин, а правительство должно быть инклюзивным и открыть доступ к гуманитарной помощи.

Как пишет в заключение Le Figaro, на саммите по ситуации в Афганистане страны обсудят гуманитарную помощь и борьбу с терроризмом в этой стране. Кроме того, в Катаре руководители ЕС и США встретятся с лидерами «Талибана»*: радикальные исламисты, пришедшие к власти в Кабуле, продолжают дипломатические попытки получить международную поддержку.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.