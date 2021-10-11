Times: «зашли в тупик» — талибам не удалось убедить США разморозить иностранные активы

Накануне в Дохе состоялись первые прямые переговоры между представителями Кабула и Вашингтона. Талибы* требовали от американской делегации признание своего правительства и снятие блокировки с зарубежных активов Афганистана в размере нескольких миллиардов долларов, но их призывы не возымели никакого действия, пишет The Times.

Впервые после вывода американских войск из Афганистана представители США и «Талибана»* провели прямые переговоры. Стороны так и не достигли соглашения о замороженных активах, которые нужны исламистам для предотвращения экономического коллапса, пишет The Times.

На выходных американская делегация во главе с замдиректора ЦРУ Дэвидом Коэном встречалась с лидерами талибов в столице Катара Дохе. Они обсудили множество вопросов, включая продолжающиеся усилия по эвакуации оставшихся граждан США из Афганистана, а также борьбу с терроризмом и растущий гуманитарный кризис в стране, поясняет издание.

Вашингтон продолжает блокировать доступ новым афганским властям к миллиардам долларов, находящимся за рубежом, одновременно требуя от них сформировать «инклюзивный» кабинет министров и уважать права женщин. При этом представители Госдепартамента настаивают, что переговоры не свидетельствуют о признании США правительства талибов.

Высокопоставленный представитель «Талибана» сказал The Times, что афганские власти разочарованы американской позицией. Но, по его словам, несмотря на расхождения, Кабул продолжит взаимодействовать с Вашингтоном.

«Талибы требовали признания [в качестве правительства] и размораживание активов Исламского Эмирата Афганистан. Проблема не получила никакого решения. Обе стороны зашли в тупик по этим вопросам», — сказал он.

«Нам нужна международная помощь для управления страной. И взаимодействие с США, которые являются важной ведущей страной в мире, проложит нам путь к глобальному признанию всех стран», — добавил собеседник издания.

Афганскую делегацию возглавлял и. о. министра иностранных дел Амирхан Муттаки. В её состав входил бывший командир боевиков Абдул Хак Васик, который содержался в тюрьме Гуантанамо в течение 12 лет. В настоящий момент он руководит разведкой нового правительства и, предположительно, сохраняет связи с «Аль-Каидой»**, обращает внимание The Times.

По словам издания, на фоне разрушения экономики «афганский режим» серьёзно беспокоит возобновление иностранной помощи. С тех пор как талибы захватили Кабул, в страну перестала поступать большая часть иностранного финансирования, включая замороженные активы на сумму почти ₤7 млрд, большая часть которых находится в США.

В то же время обе стороны по-прежнему настороженно относятся друг к другу в щекотливом вопросе борьбы с терроризмом. Перед переговорами в Дохе талибы исключили сотрудничество с США в противодействии «Исламскому государству»*** и другими экстремистскими группировками, действующими в стране.

ИГ взяло на себя ответственность за серии недавних атак в Афганистане, в том числе за августовский теракт в аэропорту Кабула, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих и десятки мирных жителей. На прошлой неделе ещё одно нападение смертника на мечеть в городе Кундуз унесло жизни по меньшей мере 50 мусульман-шиитов, напоминает издание.

Официальный представитель «Талибана» Сухаил Шахин настаивает, что Кабулу не нужна помощь Вашингтона в борьбе с «Исламским государством». «Мы можем противостоять ДАИШ самостоятельно, — сказал он. — Наше правительство способно решить внутренние афганские проблемы, и мы не допускаем очередное иностранное вмешательство ради борьбы с такими группировками, как ИГ. Мы будем воевать с ними, чтобы защитить наших граждан».