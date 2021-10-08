CNN: «пугающе закономерно» — в Афганистане вновь прогремел взрыв в мечети

В Афганистане снова произошёл масштабный теракт — в одной из мечетей города Кундуз смертник привёл в действие взрывное устройство, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек, а ещё 90 были ранены, передаёт CNN. По данным канала, в ООН отмечают, что теракты в религиозных учреждениях в последнее время стали в Афганистане «пугающе закономерными».

В одной из шиитских мечетей в городе Кундуз на севере Афганистана взорвалась бомба, которую привёл в действие террорист-смертник, сообщает CNN со ссылкой на ООН. По информации канала, в теракте погибли и получили ранения более ста человек.

Как уточняется в материале CNN, представители НПО «Врачи без границ» сообщили, что в результате теракта погибли как минимум 20 человек, а ещё 90 были ранены. Некоторые из раненых были доставлены в местное отделение организации.

Представители движения «Талибан»* сообщили, что правоохранительные органы находятся на месте событий и ведут расследование, пишет сайт CNN. По данным телеканала, ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

Как заявили в Миссии ООН по содействию Афганистану, новый теракт стал частью «пугающе закономерной волны насилия» и оказался уже третьим на этой неделе посягательством с жертвами, направленным против религиозного учреждения.

В понедельник в одной из мечетей в центре Кабула во время похорон матери официального представителя «Талибана» Забихуллы Мухаджида также произошёл взрыв, жертвами которого стали по меньшей мере семь человек, напоминает обозреватель CNN. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство в Хорасане»**, которое с момента захвата власти в Афганистане талибами более месяца назад успело организовать целую серию атак, включая взрыв в аэропорту Кабула, а также несколько терактов против членов «Талибана» в городе Джелалабад, пишет автор.

Как отмечает журналист, «Исламское государство в Хорасане» несёт угрозу не только для талибов, но и для стабильности Афганистана. В течение минувших нескольких дней «Талибан» провёл в провинции Парван серию операций против бойцов группировки; представители движения сообщали, что по итогам этих операций были ликвидированы как минимум девять террористов ИГ и задержаны ещё пятеро.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.