CNN: новозеландская полиция ликвидировала сторонника ИГ, напавшего с ножом на посетителей магазина

Сотрудники полиции Новой Зеландии застрелили сторонника «Исламского государства»*, напавшего с ножом на посетителей супермаркета в пригороде крупнейшего города страны Окленда, сообщает CNN. Как сообщили власти страны, полицейские пресекли теракт уже через 60 секунд после его начала, поскольку нападавший с 2016 года находился под наблюдением спецслужб как потенциальный экстремист.

В новозеландском городе Нью-Линн (пригород Окленда) произошёл теракт — сторонник «Исламского государства»* напал с ножом на посетителей местного магазина, ранив по меньшей мере шестерых, передаёт CNN. По информации канала, нападавший был убит полицией.

Как заявила на специальной пресс-конференции премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, террористом оказался проживавший в стране с 2011 года гражданин Шри-Ланки, в 2016-м уличённый в поддержке идеологии ИГ и поэтому находившийся под постоянным наблюдением сразу нескольких правительственных служб. По этой причине сотрудники правоохранительных органов смогли пресечь нападение спустя лишь 60 секунд после его начала, подчеркнула Ардерн.

Представители новозеландской полиции позже уточнили, что нападавший вооружился непосредственно в магазине, где было совершено нападение, взяв с полки нож, говорится в материале CNN. По информации полицейских, он был террористом-одиночкой.

Согласно самой свежей информации CNN, из шести раненых в ходе нападения трое находятся в тяжёлом состоянии. Сразу после нападения полиция оцепила несколько улиц в окрестностях магазина; на момент публикации материала рядом с супермаркетом ещё находились автомобили экстренных служб.

Как напоминает корреспондент CNN, Новая Зеландия принимает особые меры по борьбе с терроризмом после нападения в городе Крайстчёрч 15 марта 2019 года, когда сторонник превосходства белой расы расстрелял прихожан двух мечетей, убив в общей сложности 51 человека. Вместе с тем, госпожа Ардерн в ходе пресс-конференции не смогла уточнить, было ли нападение в магазине в Нью-Линне ответом на события в Крайстчёрче.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.