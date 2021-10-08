«Растрата, мошенничество и злоупотребления»: CNN рассказал, как исчезали деньги американских налогоплательщиков в Афганистане

Афганистан стал настоящей чёрной дырой, где сгинул не один миллиард долларов американских налогоплательщиков, сообщает CNN. Как выяснили журналисты канала, изучив доклады Бюро специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), выделенные на эту страну конгрессом США деньги пропадали самыми разными способами — включая закупку дорогой формы с «патентованным» камуфляжем, приобретение парка самолётов, которые пролетали не больше года, и строительства никому не нужных баз и гостиниц.

«Полмиллиарда долларов на воздушные суда, которые пролетали где-то с год. Огромный отель за 85 миллионов, который так и не был открыт, и теперь стоит заброшенным. Форма для афганских военных с навороченным камуфляжным рисунком, который обошёлся дополнительно в 28 миллионов. Медицинское учреждение, которое по документам располагается посреди Средиземного моря. Всё это лишь часть каталога жалоб в связи с «растратой, мошенничеством и злоупотреблениями», поданных против американской кампании по восстановлению Афганистана — инициативы, на которую за 20 лет пустили в общей сложности 145 миллиардов долларов. Подавал эти жалобы американский же генеральный инспектор, изучавший эту войну, — однако детальные отчёты, где приведены все эти данные, были удалены из сети по запросу Госдепа, где такой шаг объяснили «соображениями безопасности», — пишет сайт CNN.

Как подчёркивается в материале канала, по официальным данным Пентагоне, общие затраты на операцию в Афганистане составили $825 млрд, но цифра эта явно заниженная: сам президент США Джо Байден приводил совершенно иную оценку, согласно которой с учётом всех долговременных затрат — включая, в частности, средства, потраченные на обеспечение ветеранов, — Вашингтон оставил в Афганистане более $2 трлн. За всё это время одни только проценты по соответствующим долговым обязательствам успели достичь нескольких сотен миллионов, подчёркивает обозреватель CNN.

Как напоминает журналист, поскольку кампания по восстановлению Афганистана, на которую из упомянутой суммы ушло $145 млрд, нуждалась в надзоре, американский конгресс в 2008 году учредил Бюро специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR). Новое ведомство ежеквартально публиковало отчёты, которые, как жаловались критики, ранее привлекали «непропорционально мало» внимания со стороны общественности, учитывая, о каких расходах в них шла речь, — не говоря уже о том, что Пентагон нередко отказывался предоставлять инспектору и его подчинённым необходимую информацию, особенно неохотно разглашая данные об обстановке в плане безопасности в стране, пишет автор.

Как сообщил CNN представитель Госдепа США, ведомство попросило SIGAR «временно» изъять доклады из свободного доступа по «соображениям безопасности в связи с нашими продолжающимися усилиями по эвакуации» людей с афганской территории. Тем не менее журналисты канала, которые изучали на протяжении всей операции подготовленные бюро материалы, собрали «особые интересные эпизоды» из них — и теперь опубликовали список из десяти таких дел, удалив всю конкретную информацию о фигурантах.

Первым в списке CNN приводится Тарахильская электростанция — «огромный и самый современный» объект, задумывавшийся как резервный источник энергии для Кабула на случай перебоев с поставками электричества из Узбекистана. Подряд на её строительство отдали в 2007 году «одному гиганту энергетики» — и вскоре рядом с Кабулом действительно появилась новая электростанция, оснащённая дизель-генераторами. «Вот только был подвох: в Афганистане практически не было собственных запасов дизельного топлива, поэтому его пришлось ввозить грузовиками — и в итоге станция оказалась слишком дорогой в эксплуатации», — пишет обозреватель канала. По информации CNN, сам объект обошёлся в $335 млн, а на топливо для него, по некоторым оценкам, тратилось около $245 млн в год. Согласно самым актуальным данным SIGAR, Тарахильскую электростанцию в лучшем случае использовали на 2,2% от полной мощности, поскольку у афганского правительства просто не было денег на дизель.

«Ещё только зарождавшиеся» под руководством американцев ВВС Афганистана нуждались в грузовых самолётах, продолжает журналист CNN. В 2008 году Пентагон избрал для афганцев G.222 — самолёт укороченного взлёта и посадки итальянского производства. Как сообщил сам глава SIGAR Джон Сопко в одном из своих выступлений, в первый год после их закупки самолёты действительно использовались очень активно — однако долго это не продлилось. В конечном счёте на G.222 обратили внимание только после того, как Сопко лично увидел их припаркованными в аэропорту Кабула и поинтересовался у ответственных лиц, почему машины находятся там. Через шесть лет после старта программы закупки, на которую было израсходовано $549 млн, 16 доставленных в Афганистан грузовых самолётов продали на металлолом за $40257, сообщает CNN.

В 2010 году Корпус морской пехоты США принял решение резко увеличить военное присутствие в Гильменде — опаснейшей из афганских провинций — и в рамках этого шага инициировал на расположенной там базе Кэмп Лезернек строительство центра оперативного управления, говорится в материале CNN. Как сообщал позже Сопко, командир базы и ещё два генерала морской пехоты сообщили ему, что необходимости в строительстве не было, поскольку возвести центр в срок было просто невозможно, — однако, по предположению инспектора, мысль о том, что уже выделенные на объект средства придётся вернуть в конгресс, «настолько претила» заключавшим договоры с подрядчиками военачальникам, что центр всё равно построили. В результате морпехи даже не успели в нём побывать: после вывода американских войск из Афганистана базу Кэмп Лезернек передали афганцам, которые её просто бросили, забрав всё, что можно было забрать. По информации CNN, строительство центра обошлось в $36 млрд.

В 2007 году проводилась закупка новой полевой формы для афганских военных — и при выборе расцветки выбор тогдашнего главы Минобороны Афганистана Абдула Рахима Вардака пал на редкий камуфляжный рисунок под названием Spec4ce Forest, разработанный канадской компанией HyperStealth, пишет обозреватель CNN. Как подчёркивает журналист, всего для афганских солдат было закуплено 1,3 млн комплектов формы, каждый из которых обошёлся американским налогоплательщикам в сумму от $43 до $80 — а не от $25 до $30, как предполагалось изначально; при этом новую форму так и не испытали в полевых условиях, даже несмотря на то, что лесной покров имеется не более чем на 2,1% территории Афганистана. Согласно показаниям Сопко, из-за выбора запатентованного рисунка США переплатили за форму $28 млн — а в 2017 году в SIGAR подсчитали, что при использовании другой расцветки Вашингтон в течение ближайшего десятилетия мог бы сэкономить и вовсе $72 млн. Впрочем, официальный представитель Пентагона, комментируя этот эпизод, сообщил CNN, что инспектор завысил данные о стоимости формы, а также совершенно незаслуженно дискредитировал сам камуфляж — по словам чиновника, значительная часть боестолкновений в Афганистане происходила как раз в лесистых районах.

По данным CNN, США с 2002 по 2018 год ежедневно тратили на борьбу с наркотрафиком в Афганистане по $1,5 млн — однако, согласно самому свежему докладу SIGAR, объёмы производства опиума в 2020 году выросли на 37% по сравнению с предыдущим годом и едва не дотянули до рекорда (тот год стал самым «урожайным» с момента начала соответствующих наблюдений в 1994-м), тогда как, к примеру, в 2017 году они всё равно оказались в четыре раза выше, чем в 2002-м. Официальный представитель Госдепа вместе с тем объяснил в интервью телеканалу, что в последние годы выращивание мака поддерживалось главным образом усилиями «Талибана»*, но движение уже пообещало полностью запретить наркотики на афганской территории.

Как установили в SIGAR, в Афганистане пытались возводить и кольцевую автодорогу, строительство которой финансировалось за счёт множества грантов и спонсорских взносов. На протяжении военной операции на проект было собрано несколько миллиардов, и к моменту его закрытия подрядчики получили $249 млн на строительство секции дороги длиной 233 км между городами Кейсар и Ламан, однако завершено было лишь 15% от всей магистрали. По данным SIGAR, между мартом 2014-го и сентябрём 2017-го на данной секции вообще не проводилось строительных работ, а то, что всё-таки построили, пришло в негодность, пишет обозреватель CNN.

Рядом с посольством США в Кабуле было заказано строительство огромного гостинично-апартаментного комплекса, на который американское правительство выделило $85 млн в виде ссуд, продолжает автор. В 2016-м SIGAR в своём докладе сообщило, что «85 миллионов кредитных денег пропали, здания так и не завершены и для жилья не пригодны, а посольство США теперь вынуждено обеспечивать охрану стройплощадки, что оборачивается дополнительными расходами для американских налогоплательщиков», цитирует журналист. Как заключили эксперты бюро, подрядчик для получения денег дал американцам невыполнимые обещания, но при этом ни ведомство американского правительства, контролирующее проект, ни частная компания, которую это ведомство позже привлекло для надзора за строительством, ни единожды не направили на стройплощадку своих представителей. Вместе с тем в Госдепе CNN рассказали, что проектом не занимались и что он был «частной инициативой».

В 2009 году Пентагон расширил зону ответственности своей Рабочей группы по операциям в сфере бизнеса и стабильности (TFBSO) — специального подразделения, созданного ранее для стабилизации ситуации в Ираке: с этого момента группа стала заниматься ещё и Афганистаном, и конгресс США выделил ей на афганские проекты $823 млн, говорится в материале CNN. Однако, как установили позднее сотрудники SIGAR, из реально потраченных TFBSO средств в размере $675 млн больше половины — $359 млн — «ушли не непосредственно на проекты в Афганистане, а на косвенные и эксплуатационные расходы». Изучив 89 контрактов, заключённых группой, эксперты SIGAR обнаружили, что семь из них общей стоимостью $35,1 были заключены с компаниями, в руководстве которых были бывшие сотрудники TFBSO. Кроме того, в SIGAR выяснили, что на поддержку производства кашемира в Афганистане группа потратила $6 млн, на строительство в стране газонаполнительной станции — $43 млн, а на роскошные виллы для своего персонала — $150 млн. По информации CNN, в Пентагоне выводы экспертов бюро назвали «слабыми и неточными», отметив, что SIGAR так и не обвинило ни одного чиновника в растрате или нецелевом использовании средств, а подавляющее большинство проектов TFBSO либо полностью, либо частично выполнили поставленные задачи.

Согласно докладу SIGAR от 2015 года, посвящённому финансированию строительства медучреждений в Афганистане, больше трети из 510 объектов, точные координаты которых были предоставлены ведомству, в соответствующих местах просто не было: 13 из них «были расположены вообще не в Афганистане, причём одно из них — посреди Средиземного моря», а ещё 30 обнаружились не в тех провинциях, где было указано, приводит обозреватель CNN выдержки из документа. Кроме того, в 189 случаях по предоставленным координатам не наблюдалось объектов в радиусе 120 м от указанной точки, а в почти половине случаев — не было никаких зданий в радиусе 800 м. Между тем, как подчёркивается в докладе, американские учреждения и Минздрав Афганистана «могут обеспечивать надзор за соответствующими медучреждениями только в том случае, если им известно, где они находятся».

Наконец, в октябре 2020 года SIGAR в очередном докладе привело «поразительную оценку» общих итогов операции в Афганистане, пишет обозреватель CNN. На тот момент американский конгресс в общей сложности выделил на восстановление страны с 2002 года $134 млрд; аналитики SIGAR, проведя аудит почти половины этих средств — $63 млрд — пришли к выводу, что $19 млрд из них просто пропали из-за растрат, мошенничества и злоупотреблений. Тем не менее представитель Пентагона в интервью CNN заявил, что само Минобороны «и ещё несколько ведомств и агентств правительства США уже официально опровергли часть данных SIGAR, назвав их неточными и искажёнными», а эксперты бюро, «по вей видимости, намеренно проигнорировали разницу между теми проектами, которые, вероятно, были провалены намеренно или по халатности, и теми, которые на момент публикации соответствующих докладов просто ещё не достигли своих стратегических целей».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.