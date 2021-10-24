SZ: решение о высылке 10 послов Эрдоган принял под грузом внутриполитических проблем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что дал указание объявить персонами нон грата послов 10 стран, включая США, Германию и Францию, сообщает Süddeutsche Zeitung. Поводом для дипломатического скандала стало совместное заявление послов, в котором они призвали освободить находящегося за решёткой правозащитника Османа Кавалу. Как отмечает издание, при принятии этого решения Эрдоган преследовал собственные внутриполитические цели и руководствовался намерением отвлечь внимание жителей Турции от «плачевного экономического положения» в стране.

Турция рискует «вступить в открытый конфликт» с Германией и другими западными партнёрами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дал своему министру иностранных дел «указание» объявить посла Германии и дипломатических представителей девяти других государств персонами нон грата. Этот шаг обычно сопровождается высылкой дипломатов принимающей страной или их отзывом аккредитующим государством, передаёт Süddeutsche Zeitung.

Дипломатическому скандалу предшествовал столь же «странный шаг» самих десяти послов, призвавших в совместном заявлении освободить правозащитника Османа Кавалу, который уже четыре года находится за решёткой в ожидании суда. Они сослались на постановление Европейского суда по правам человека. Как отмечает издание, Турция, будучи членом Совета Европы, обязана выполнять решения ЕСПЧ. В ответ на это Анкара запретила ставить под сомнение верховенство закона и независимость судов.

Этот шаг Эрдогана «неизбежно приведёт к резкому ухудшению отношений» Турции с Германией, а также с другими западными государствами. Заявление Эрдогана прозвучало крайне резко. «Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти десять послов были объявлены персонами нон грата», — заявил он.

Персонами нон грата объявлены дипломатические представители Германии, США, Франции, Канады, Финляндии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции. Ранее Эрдоган уже угрожал послам из-за их заявления по делу Кавалы. «Мы не можем позволить себе роскошь приветствовать их в нашей стране», — подчеркнул президент в четверг.

«Это разве ваше дело — давать урок Турции? Кто вы такие? — заявил Эрдоган, обратившись к дипломатам. — Разве вы оставляете в ваших собственных странах убийц, террористов и бандитов?» С аналогичным заявлением он выступил в городе Эскишехирх.

Турецкий правозащитник и основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Осман Кавала обвиняется в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года. В 2013 году ему были предъявлены обвинения в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези. По мнению турецких юристов, обвинения в отношении Кавалы явлются «странными и с юридической точки зрения». В феврале 2020 года турецкий суд оправдал его по обвинению в причастности к попытке свержения правительства в 2013 году, однако в тот же день стамбульская прокуратура выдала новый ордер на его арест.

Как утверждает издание, действия Эрдогана «оскорбляют его последних сторонников» в Европе, особенно в Германии. В течение многих лет отношения Турции с ЕС и США характеризовались политическими конфликтами. Несмотря на критику со стороны других стран, Берлин всегда стремился не допускать эскалации этих конфликтов. В прошлую субботу Ангела Меркель нанесла прощальный визит на посту канцлера в Стамбул. Меркель и Эрдоган тогда «не делали тайны из наличия разногласий», но тем не менее пытались создать впечатление взаимоуважения и благосклонности.

С другими странами-партнёрами — будь то в ЕС или в НАТО — отношения стали гораздо более напряжёнными. Будучи членом НАТО, Турция расходится с Вашингтоном по многим вопросам. В их число входит и покупка российских зенитно-ракетных систем С-400, которая настолько разозлила США, ведущую страну НАТО, что американцы исключили Турцию из программы производства многофункционального истребителя F-35. Кроме того, Анкара и Вашингтон спорят по вопросу поддержки сирийских и иракских курдов.

В конфликте с ЕС речь идёт о морских границах в восточной части Средиземного моря и правах на разведку и эксплуатацию месторождений природного газа в этих водах, а также строительства необходимых трубопроводов и линий электропередачи. Турция неоднократно вступала в конфликт с Грецией и Кипром. Для защиты своих исследовательских судов она использует военные корабли. В ходе этого конфликта Греция также неоднократно задействовала свой флот. Берлин выступает в этом споре посредником.

В то же время, однако, ЕС стремится поддерживать стабильные отношения с Турцией в долгосрочной перспективе из-за проблемы беженцев. Чтобы контролировать миграцию в ЕС, Брюссель недавно продлил соглашение по беженцам с Анкарой. В решении этого вопроса Ангела Меркель также сыграла роль «движущей силы». Возможным объяснением резкого подхода Эрдогана могло стать то, что в любом случае он ожидает более жёсткой позиции в отношении Турции со стороны нового коалиционного правительства ФРГ.

Но Эрдоган, вероятно, преследует прежде всего «внутриполитические цели»: за последние несколько месяцев рейтинг одобрения деятельности президента упал до рекордных значений. Основная причина — ухудшающаяся экономическая ситуация. Правящая Партия справедливости и развития и её неофициальный партнёр по коалиции, правая Партия националистического движения, больше не представляют явного большинства. Сам Эрдоган также не может быть уверен в успехе на президентских выборах. Взятый им конфронтационный курс во внешней политике может отвлечь внимание жителей Турции от «плачевного экономического положения» и вынудить оппозицию занять «национальную линию» и сдержаннее подходить к критике главы государства, пишет Süddeutsche Zeitung.