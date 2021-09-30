Bloomberg: слова Эрдогана о сотрудничестве с Россией по авиации и флоту едва ли понравятся Западу

Лидеры Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на встрече в Сочи в среду обговорили сотрудничество в целом ряде секторов оборонного комплекса, включая авиацию и подводный флот, сообщает Bloomberg со ссылкой на самого турецкого президента. Как подчёркивается в материале агентства, такие заявления Эрдогана вряд ли понравятся союзникам Анкары по НАТО — в особенности США и Германии, с которыми она сотрудничает именно в упомянутых областях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам состоявшейся в среду в Сочи встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Анкара и Москва обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества в области обороны «начиная с ракет и кораблей и заканчивая самолётами и подлодками», тем самым «бросив вызов американским санкциям», сообщает Bloomberg.

«Наша повестка главным образом касалась того, как нам дальше развивать отношения между Россией и Турцией, какие совместные шаги мы можем предпринять в различных областях — от оборонной промышленности до решения различных политических и военных вопросов, а также куда мы можем совместно сделать инвестиции», — цитирует агентство Эрдогана со ссылкой на турецкие СМИ. По информации Bloomberg, турецкий лидер добавил, что на встрече обсуждалось, какие шаги Анкара и Москва могут предпринять в сфере реактивных двигателей и самолётов, кораблей, а также подлодок; Эрдоган отдельно подчеркнул свою неудовлетворённость совместным с Германией проектом по строительству подводных судов.

Турецкий президент также сообщил, что Россия, которая уже построила Турции её первую атомную электростанцию на Средиземноморском побережье, рассмотрит предложение Анкары о совместном строительстве ещё двух АЭС, говорится в материале Bloomberg.

В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя встречу президентов, сообщил, что лидеры также упоминали взаимодействие в области авиации в связи с исключением Турции из программы F-35, отмечается в статье.

Комментарии Эрдогана по поводу намерения укрепить оборонные связи с Россией могут с тревогой воспринять союзники Турции по НАТО, которые и так высказывают опасения в связи с приобретением Анкарой российских комплексов C-400, — тем паче что на прошлой неделе турецкий президент уже жаловался на то, что отношения между Турцией и США остаются прохладными, предупреждает обозреватель Bloomberg.

По мнению российского эксперта по оборонным вопросам Руслана Пухова, Эрдоган и Путин, вероятно, действительно идут на сближение, однако турецкий лидер, скорее всего, преувеличивает масштаб этого сближения, дабы таким образом добиться уступок со стороны своих западных союзников. «В том, что они (Путин и Эрдоган. — ИноТВ) говорят по поводу контрактов о поставках вооружений и оборонного сотрудничества, хватает конкретики, однако Эрдоган также преувеличивает, выдавая предварительные соглашения за нечто большее. Он ведёт игру для внутритурецкой аудитории, одновременно шантажируя Запад ради уступок», — заявил эксперт в интервью Bloomberg.

На минувшей неделе турецкий лидер, находясь в Нью-Йорке, заявил в интервью американскому телевидению, что намеревается, несмотря ни на что, завершить программу закупок российских комплексов С-400, напоминает обозреватель Bloomberg. Между тем накануне встречи Эрдогана с Путиным американские сенаторы предупредили Турцию, что приобретение дополнительных С-400 приведёт к введению против Анкары новых санкций. Пока Анкара так и не поддалась давлению Вашингтона и не отказалась от первой батареи С-400, которую приобрела в 2019 году, даже несмотря на то, что Вашингтон уже принял меры против турецкого ВПК, выразившиеся в том числе в исключении Турции из программы разработки и развёртывания истребителя F-35, подчёркивает автор материала.