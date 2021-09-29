Hürriyet Daily News узнала, о чём будут говорить Путин и Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин проведут личную встречу в Сочи 29 сентября, чтобы обсудить недавнюю эскалацию конфликта в сирийской провинции Идлиб, где российские и сирийские силы активизировали военные операции против оппозиционных группировок, пишет Hürriyet Daily News.



Как поясняет издание, Турция обеспокоена тем, что любое крупное военное нападение на Идлиб может спровоцировать новый приток беженцев к её границам.



В Кремле заявили, что Эрдоган и Путин также обменяются мнениями о событиях в Афганистане, где недавно к власти пришли талибы*, и в Ливии, где в конце декабря 2021 года пройдут важные выборы.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что после обсуждения региональных вопросов президенты обсудят экономические связи.



Эрдоган отправится в Сочи в рамках однодневной поездки в Россию. Оба президента, как ожидается, сделают заявление для прессы по итогам переговоров. Последняя личная встреча двух президентов состоялась в марте 2020 года в Москве.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

