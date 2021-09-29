Эрдоган: мир в Сирии зависит от сотрудничества России и Турции

Сотрудничество Москвы и Анкары несёт в себе большие преимущества, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в Сочи. По его словам, совместные шаги, предпринимаемые в отношении Сирии, обладают огромной важностью и позволяют поддерживать мир в регионе. Также турецкий президент поблагодарил своего российского коллегу за помощь в тушении пожаров: «Настоящие друзья познаются в такие трудные дни».

Мир в Сирии зависит от сотрудничества Анкары и Москвы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой Кремля Владимиром Путиным в Сочи, сообщает Hürriyet Daily News. «В частности, продолжение и ежедневное укрепление турецко-российских отношений несёт в себе большие преимущества. Совместные шаги, которые мы предпринимаем в отношении Сирии, имеют огромную важность. Мир в регионе также зависит от отношений между Турцией и Россией», — подчеркнул он.

В контексте закупки Анкарой российских систем ПВО С-400 Эрдоган заявил: «Определённые люди в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций постоянно спрашивали нас по поводу определённых проблем. Мы уже дали им необходимые ответы. Потому что мы не можем отказаться от уже сделанных шагов».

Эрдоган также поблагодарил Путина за его поддержку в тушении пожаров в Турции и выразил соболезнования в связи с гибелью российских пилотов, задействованных в ликвидации катастрофы: «Настоящие друзья познаются в такие трудные дни».

Эрдоган подчеркнул, что отношения двух стран находят своё выражение в политической, военной, экономической и коммерческой сферах: «Хотя объём торговли временами колеблется, сейчас ситуация очень хорошая. Я думаю, она даже улучшится, особенно в сфере туризма». Также президент Турции заявил, что строительство АЭС «Аккую» планируется завершить в срок, что также укрепит отношения двух государств.

В свою очередь, глава Кремля Владимир Путин заявил, что сотрудничество Анкары и Москвы на международной арене «успешно» продолжается, подразумевая в первую очередь позиции двух стран по ситуациям в Сирии и Ливии. Российский президент также подчеркнул, что государствам важно продолжать взаимодействовать для обеспечения режима прекращения огня и устойчивого мира в Нагорном Карабахе. «Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих стран», — заключил Путин.