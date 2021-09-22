Bloomberg: Турция перебросила в Сирию дополнительные войска на фоне грядущей встречи с Путиным

На фоне грядущей встречи с российским и иранским лидерами Турция отправила на северо-запад Сирии дополнительные силы, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, таким образом Анкара намеревается предотвратить любые крупные атаки сирийских войск, а также помешать проникновению беженцев на свою территорию.

Турция отправила дополнительные силы на северо-запад Сирии в преддверии важной встречи с лидерами России и Ирана. Таким образом Анкара дала понять, что она полна решимости и в дальнейшем предотвращать боевые действия на одном из последних фронтов войны в Сирии, пишет Bloomberg.

Правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана опасается, что попытка поддерживаемых Россией сирийских войск установить контроль над Идлибом, где по-прежнему находится немало повстанцев, приведёт к тому, что в Турцию хлынет новый поток беженцев.

Хотя пока что нет никаких знаков, говорящих о подготовке полномасштабного наступления, рост активности российской авиации и сирийских войск в регионе не мог не привлечь внимание Анкары, учитывая, что турецких чиновников и так критикуют за то, что они тратят слишком много денег на приём беженцев.

При этом Эрдоган, по словам двух турецких чиновников, наверняка обсудит обострение обстановки в Идлибе на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а также ещё одним сторонником сирийского режима — президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

При этом, как отметили источники агентства, тысячи прибывших на усиление солдат сумеют сдержать любые попытки сирийских войск перейти в наступление на Идлиб. К тому же они смогут контролировать дороги, ведущие к турецкой границе.

Позиции сторон в районе Идлиба практически никак не изменились с марта 2020 года, когда Эрдоган и Путин заключили соглашение о перемирии, которое положило конец ожесточённым боям между турецкими и сирийскими войсками.

Вместе с тем президент Сирии Башар Асад намерен одержать полную победу в гражданской войне. В этом контексте на недавней встрече с сирийским лидером Путин отметил, что иностранные войска, находящиеся на территории Сирии против воли её правительства, — это «главная проблема» этой страны. Таким образом Москва, очевидно, намекает на то, что турецким войскам и небольшому американскому контингенту пора покинуть территорию этого государства.

Рассчитывать на такой исход, однако, не стоит. «Мы не потерпим новой волны беженцев», — заявил по этому поводу министр обороны Турции Хулуси Акар после того, как исламские боевики убили трёх турецких солдат в Идлибе. — Мы должны сделать всё возможное, чтобы помешать миграции».

При этом Акар отверг критику главы российского МИД Сергея Лаврова, который отметил, что Турция не выполняет свои обязательства по отделению радикальных исламистов от других противников Асада в Идлибе.

По соглашению от 2016 года ЕС заплатил Турции миллиарды долларов за то, чтобы она приняла у себя беженцев из Сирии, которые стремились попасть в Европу. На данный момент в Турции находятся почти 4 млн сирийцев. Учитывая, что пандемия нанесла по турецкой экономике сильный удар, в то время как победа талибов* в Афганистане грозит новым миграционным кризисом, всё больше турок выступают против присутствия беженцев в своей стране.

По мнению эксперта по Ближнему Востоку Елены Супониной, с учётом решения Анкары перебросить в Сирию дополнительные силы, самое большее, на что может надеяться Дамаск, так это на поэтапное возвращение территорий.

«Кардинально ситуация никак не поменялась, хотя могут быть какие-то усилия по возвращению некоторых отдельных районов», — отметила она.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.