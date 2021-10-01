NYT: Эрдоган уехал от Путина с пустыми руками

Президент Турции Эрдоган старательно налаживает отношения с Кремлём, пытаясь при этом окончательно не испортить отношения с США и НАТО. Однако, как пишет The New York Times, эксперты считают, что на последнюю встречу в Сочи Эрдоган приехал с «самыми слабыми картами за все 19 лет отношений с Путиным». И, судя по отсутствию общения с журналистами после переговоров, турецкий президент, скорее всего, не получил от России того, чего хотел.

Отношения между президентом Турции Эрдоганом и администрацией Байдена ухудшились, и в среду турецкий лидер ясно дал понять, что у него есть возможность заключать торговые и военные соглашения с альтернативным партнёром — президентом России Владимиром Путиным. Как пишет The New York Times, во время трёхчасовой встречи, состоявшейся в Сочи и ставшей для двух президентов первой более чем за год, Путин и Эрдоган обсудили контракты на поставки оружия, вопросы торговли и атомный реактор, который Россия строит в Турции.

Как продолжает издание, многое в дипломатических действиях Эрдогана в отношении России истолковывается как попытка торговаться. Он угрожает США, набиваясь в друзья к Путину, однако создаёт дистанцию, когда ему надо что-то от Вашингтона. Турецкий руководитель использовал встречу с Путиным в качестве трибуны, чтобы дать высокую оценку военным соглашениям с Россией. Сотрудничество зашло достаточно далеко, заявил он в присутствии Путина, и в этой сфере «нет обратного пути».

Сделка на поставку С-400 вызвала тревогу в Вашингтоне, который в 2019 году отказался продавать Турции самолёты нового поколения F-35, а годом позже ввёл экономические и визовые ограничения. Тем не менее Эрдоган подтвердил своё намерение закупить вторую партию С-400.

Директор турецкой программы из вашингтонского Фонда защиты демократий Айкан Эрдемир считает, что планы Эрдогана по закупке дополнительных комплексов С-400 должны стать «сигналом тревоги» для администрации Байдена.

«Турецкий президент будет и дальше играть деструктивную роль в НАТО, давая Путину всё новые возможности для подрыва трансатлантического альянса и его ценностей», — написал он в своих направленных по электронной почте комментариях.

Эрдемир добавил, что предложение Турции сыграть свою роль в Афганистане после вывода американских войск было также направлено на создание зависимости, из-за которой Вашингтон ослабил бы своё давление на Анкару.

Встреча в Сочи, пишет издание, также состоялась в обстановке, когда Сирия и Россия готовят новое наступление в Идлибе против сил, которым помогает Турция. Это последний регион Сирии, удерживаемый повстанцами, и там уже полтора года действует перемирие. Перед встречей Эрдоган подчеркнул, что мир в Сирии занимает самое важное место в повестке переговоров с Путиным, и отметил, что он хочет не только обсудить ситуацию в Идлибе, но и найти способ для прекращения войны в целом. Однако Путин быстро обошёл стороной эти вопросы, по крайней мере в открытой части переговоров.

«На международной арене мы сотрудничаем достаточно успешно, имею в виду и Сирию, и наши контакты по согласованию позиций по Ливии», — сказал он.

Однако Керим Хас, преподающий турецко-российские отношения в Московском государственном университете, считает, что Эрдоган приехал в Сочи с «самыми слабыми картами за все 19 лет отношений с Путиным»: он очень хочет предотвратить наступление в Идлибе, а также отчаянно нуждается в выгодной сделке на поставку природного газа из России в условиях резкого роста мировых цен.

«Возможно, Эрдогану придётся закупить вторую партию С-400 ради собственного выживания», — отметил он.

Как заключает издание, после сочинской встречи брифинга для журналистов не было, и Хас сделал вывод, что Эрдоган уехал с пустыми руками.

«На мой взгляд, Эрдоган не получил то, на что рассчитывал», — написал эксперт.