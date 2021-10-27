Обозреватель WSJ: «Европа перестала понимать Соединённые Штаты»

Европа во многом перестала понимать США, в то время как последние начали во многом переориентироваться на Азиатско-Тихоокеанский регион, пишет обозреватель The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид. Вместе с тем, по его мнению, Европа заблуждается в том, что раз Вашингтону больше интересен этот регион, то остальной мир его не волнует.

«После почти двухлетнего отсутствия в Париже и Берлине, которое было вызвано коронавирусом, я вернулся в Старый Свет, где я предстал перед удивительным открытием: Европа перестала понимать Соединённые Штаты», — пишет обозреватель The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид.

Переориентация Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион, последствия президентства Трампа (а также опасения насчёт его возвращения в 2024 году) и противоречивые сигналы со стороны администрации Байдена привели к тому, что ни немцы, ни французы не понимают, чего дальше ждать от США. Подобная неопределённость ещё больше усложняет и так непростую задачу по перестройке Атлантического альянса в преддверии новой тревожной эпохи.

Наиболее серьёзное недопонимание связано с переориентацией Америки на Индо-Тихоокеанский регион. После объявления об альянсе AUKUS ни французы, ни немцы уже не сомневаются: этот поворот реален. Вместе с тем мало кто в Европе полностью осознал, что же он на самом деле значит.

Многие европейцы уверены, что раз США считают Индо-Тихоокеанский регион своим ключевым полем деятельности, то весь остальной мир их не волнует. Глядя на вывод американских войск из Афганистана, эти наблюдатели приходят к мысли, что такого же стремительного отступления США следует ждать в Европе и на Ближнем Востоке.

Однако такой исход маловероятен. Американские интересы простираются по всему миру, и американские президенты — нравится им это или нет — не могут уделять внимание лишь одному театру. Во времена холодной войны приоритетным направлением для США была Западная Европа, однако это не помешало Вашингтону провести две крупные войны в Азии. При этом энергетический кризис уже вынуждает Байдена уделять больше внимания Ближнему Востоку. Усилия Китая по укреплению влияния на Ближнем Востоке и в Европе привлекают внимание Вашингтона к его старым партнёрам по НАТО в той же степени, как и сближение Москвы с Пекином.

«Китайский вызов» означает, что США будут в меньшей степени придерживаться изоляционизма, а глобальный характер амбиций Китая заставит американских президентов ковать международные альянсы.

Европейцы также не вполне понимают, чего США хотят от своих старых союзников в этой новой борьбе. При этом не так давно Великобритания, Франция и даже Германия отправили на Тихий океан символические контингенты. Американцы положительно оценили подобный жест, однако помощь Европы в Тихом океане для США далеко не так важна, как считают многие европейцы, привыкшие к тому, что Вашингтон нуждается в помощи в таких горячих точках, как Афганистан.

Мало кто в США ожидает, что европейцы окажут хоть какую-либо значительную военную помощь в Тихом океане. И хотя американские президенты ценят дипломатическую поддержку Европы на Ближнем Востоке, она для них явно менее важна, когда речь заходит о Тихом океане. Дело в том, что в случае регионального кризиса США скорее обратятся за помощью к Японии, Австралии, Вьетнаму, Индии или другим индо-тихоокеанским партнёрам.

Отправка символического контингента на Тихий океан в надежде завоевать благодарность Америки может оказаться стратегическим тупиком. Однако европейцы могут предпринять и иные шаги, чтобы сохранить сотрудничество в эти опасные времена. В частности, они могут вплотную заняться дипломатическими проблемами у себя в регионе и вокруг него, что позволит США перенаправить ресурсы в Индо-Тихоокеанский регион. Кроме того, они могут помочь США убедить китайских лидеров в том, что их путь к светлому будущему лежит через сотрудничество и соблюдение глобальных норм.

Между тем европейцы неправильно оценивают не только проблему Китая, но и то, в каком состоянии находится американский союз. Возможно, из-за того, что многие высокопоставленные европейцы формируют своё мнение о США из американской прессы и высказываний экспертов — которые зачастую пристрастны по политическим причинам, — очень и очень многие в Европе уверены, что Дональд Трамп был буквально в полушаге от того, чтобы помешать Байдену занять президентский пост.

В частности, опасения, что американские военные могут каким-то образом устроить госпереворот или что Верховный суд откажется от соблюдения Конституции и проложит путь к «трампистскому путчу», получили куда большее распространение, чем могли бы ожидать трезвомыслящие американцы.

Как это ни парадоксально, подобная вера подрывает позиции Байдена в Европе. Опасения насчёт нестабильности в Америке мешают европейцам доверять Байдену и укрепляют их во мнении, что они-де живут в «постамериканскую» эпоху, в которой Европа осталась сама по себе.

«В какой-то степени это недопонимание обусловлено как изоляцией, так и эмоциональным стрессом, вызванным пандемией, поэтому после возобновления сообщения подобные опасения начнут исчезать. Однако в той же степени, в какой искажённые представления о США влияют на европейскую политику, американцам следует уделять большее внимание эффективному общению со своими старыми союзниками, даже в той ситуации, когда мы готовимся к новым вызовам», — подытоживает Уолтер Рассел Мид.