Forbes: пока США заняты Китаем, Россия всё больше угрожает Европе
Вместо того чтобы обращать внимание на все потенциально возможные опасности, США сегодня зациклились только на Китае. Как считает автор Forbes Лорен Томпсон, безусловно, беспокойство по поводу роста могущества и влияния Пекина обосновано, но его главной геополитической целью сейчас является установление контроля над Тайванем, в то время как возрождающаяся Россия создаёт угрозу полудюжине близлежащих государств.
Как продолжает автор материала, жертвой стратегии Москвы уже стала Белоруссия. Александр Лукашенко разрешил разместить в своей стране многочисленные вооружённые силы во время сентябрьских учений «Запад-21», и неизвестно, все ли войска будут выведены. Помимо прочего, русские разместили зенитные ракетные комплексы С-400 в нескольких минутах ходьбы от польской границы, что фактически поставило поляков под перекрёстный огонь между системами ПВО, расположенными в Белоруссии и в Калининградской области.
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