Forbes: пока США заняты Китаем, Россия всё больше угрожает Европе

Пока армия США зациклилась на противостоянии Китаю, в ближайшие годы её возможности могут больше всего понадобиться в другом месте — в Восточной Европе, считает автор Forbes Лорен Томпсон. По его мнению, сегодня возрождающаяся Россия создаёт угрозу полудюжине близлежащих государств и не исключено, что уже в ближайшее время влияние Москвы постепенно проникнет в центр западной цивилизации.

Вместо того чтобы обращать внимание на все потенциально возможные опасности, США сегодня зациклились только на Китае. Как считает автор Forbes Лорен Томпсон, безусловно, беспокойство по поводу роста могущества и влияния Пекина обосновано, но его главной геополитической целью сейчас является установление контроля над Тайванем, в то время как возрождающаяся Россия создаёт угрозу полудюжине близлежащих государств.

Как продолжает автор материала, жертвой стратегии Москвы уже стала Белоруссия. Александр Лукашенко разрешил разместить в своей стране многочисленные вооружённые силы во время сентябрьских учений «Запад-21», и неизвестно, все ли войска будут выведены. Помимо прочего, русские разместили зенитные ракетные комплексы С-400 в нескольких минутах ходьбы от польской границы, что фактически поставило поляков под перекрёстный огонь между системами ПВО, расположенными в Белоруссии и в Калининградской области.

«Польша видит растущую опасность вторжения России и приступила к закупке современного оружия, такого как истребители F-35 и танки «Абрамс», но не совсем ясно, понимает ли Вашингтон опасность, связанную с авантюризмом России», — пишет Томпсон.

Он уверен, что пока армия США занята угрозой со стороны Китая, в ближайшие годы её возможности могут больше всего понадобиться в Восточной Европе.

«Администрация Обамы полностью упустила из виду постоянную заинтересованность Москвы в доминировании в Европе и поэтому была не готова противостоять аннексии Крыма* Россией в 2014 году. С тех пор американские элиты не смогли понять грандиозный план России по восстановлению доминирования в Восточной Европе. Если в Стратегии национальной обороны администрация Байдена не увидит опасности и по-прежнему будет зациклена на Поднебесной, то не стоит удивляться, если в ближайшие годы влияние России постепенно проникнет в центр западной цивилизации», — заключает автор Forbes.