NI: США не выдержат войны на два фронта одновременно с Россией и Китаем

Эксперты в области безопасности считают, что США могут не выдержать войны сразу на два фронта, поэтому Америке необходимо исключить возможность одновременного конфликта с Китаем и Россией. Однако, как пишет бывший боевой и штабной офицер армии США и специалист в области исследований проблем национальной безопасности Дэвид Пайн, Америка продолжает рискованную политику военного «балансирования на грани» в отношениях с Москвой и Пекином, результатом которой может стать ядерный армагеддон.

Чем больше будет увеличиваться превосходство России и Китая над США в отношении ядерного и другого нетрадиционного оружия, такого как электромагнитный импульс и кибероружие, а также с точки зрения общей выживаемости в ядерной войне, тем больше будет у них соблазна для развёртывания всё более наступательной международной агрессии за рубежом. Как считает бывший боевой и штабной офицер армии США, магистр Джорджтаунского университета в области исследований проблем национальной безопасности Дэвид Пайн, способность Америки и её союзников выжить, не говоря уже о том, чтобы победить в войне, которую они будут вести против с применением мощного нетрадиционного оружия, остаётся под большим вопросом.

Как пишет эксперт в статье для The National Interest, бывший помощник государственного секретаря по европейским и евразийским делам Весс Митчелл уже подробно останавливался на этой возрастающей опасности. Он предупреждал, что наибольший риск, с которым сталкиваются Соединённые Штаты в XXI веке, если не считать прямого ядерного удара, — это война на два фронта с участием их самых сильных военных соперников, Китая и России. И такой конфликт повлечёт за собой гигантские национальные жертвы и риски, которые ранее были невиданными для американцев.

В 2019 году бывший заместитель министра обороны США Роберт Уорк и Дэвид Очманек, один из ключевых стратегов Министерства обороны, также представили рассекреченную сводку результатов серии недавних засекреченных военных игр. Тогда Очманек подвёл их итоги и заявил: «Когда мы сражаемся с Россией и Китаем, Соединённые Штаты подставляют им свою задницу».

«Хотя политики США правы, сосредоточив в последние годы внимание на угрозе войн великих держав с Россией и Китаем, крайне важно, чтобы лидеры США осознавали возрастающие перспективы поражения в таких конфликтах, чтобы они могли лучше определять, стоит ли Америке ввязываться в потенциально проигрышную для неё войну ядерных сверхдержав и рисковать жизнями десятков миллионов американцев и самим существованием нашей страны, и соответствует ли это интересам национальной безопасности США», — считает Дэвид Пайн.

По его мнению, американские политики совершили стратегическую ошибку, расширив НАТО на Восточную Европу в конце 1990-х годов и впоследствии на бывшие советские республики. Восточная Европа не считалась жизненно важным интересом с точки зрения национальной безопасности Соединённых Штатов ни во время Второй мировой войны, ни во время холодной войны. Сегодня данный регион так же не является объектом жизненного интереса для США, поэтому Америке следует тщательно оценить соотношение затрат и выгод, с тем чтобы решить, не перевешивают ли риски потенциально катастрофической войны с Россией выгоды от выполнения своих обязательств по обеспечению безопасности перед странами Восточной Европы.

То же самое, считает Пайн, касается и соседних с Китаем регионов. Но вместо того чтобы проводить политику, направленную на ослабление китайско-российского военного союза и усиление разногласий между Россией и Китаем, политика национальной безопасности США по-прежнему сосредоточена на защите практически всех стран Восточной Европы, а также ряда других государств Восточной Азии, включая те из них, с которыми Соединённые Штаты не имеют обязательств по безопасности.

«Последние несколько лет Соединённые Штаты предприняли несколько излишне провокационных действий в отношении России и Китая, что заставило их более тесно объединиться против нас и значительно повысило риск того, что США столкнутся одновременно с двумя фронтами войны. Если Соединённые Штаты продолжат свою рискованную политику военного «балансирования на грани» в отношениях с Россией и Китаем, результатом, хотя пока и трудно представимым, может стать армагеддон, который приведёт к гибели нашей страны. Вместо этого и вместо того, чтобы пытаться бросить вызов и сдерживать Россию и Китай вдоль их границ и прибрежных морей, Соединённым Штатам следует добиваться некоторого, пусть даже ограниченного удовлетворения своих жизненных интересов методами дипломатии или своих односторонних действий», — считает эксперт.