Обозреватель Times: Россия и Китай «с радостью смотрят», как западные страны занимаются взаимными обвинениями

Сталкиваясь с любой новой проблемой, западные страны сегодня рефлекторно ставят превыше всего национальные интересы, а не коллективную безопасность, а затем пускаются в череду взаимных обвинений между традиционными союзниками, пишет обозреватель The Times Мэтью Саид. По мнению журналиста, ценности и солидарность Запада размываются, и Пекин и Москва «с радостью на всё это смотрят».

В недавней колонке для The Times главный политический корреспондент немецкой газеты Bild Петер Тиде поделился своими представлениями о Соединённом Королевстве, пишет в ответной статье в британском издании обозреватель Мэтью Саид. Тиде назвал британскую политику «популистской и простецкой» и заявил, что «со злорадной ухмылкой» наблюдает за проблемами страны. По мнению Саида, немецкий коллега хотел продемонстрировать, что в националистическом порыве брексита британцы ослабили европейскую солидарность, чего немцы никогда бы не сделали с западным порядком.

Как отмечает автор статьи, он знает, что среди его соотечественников многие могли бы согласиться с Тиде. В Берлине, да и Париже тоже, всё большую популярность приобретает идея, что Великобритания сдаёт свои позиции мировой державы. Ходят разговоры о том, как Лондон не прочь нарушить принцип верховенства права, как британскими институтами овладевает непотизм. «Справедливости ради стоит сказать, что схожие толки распространяются и об Америке — многие немцы считают своего союзника по НАТО не более надёжным, чем Китай», — добавляет Саид.

Тем не менее, как подчёркивает автор, за подобными мыслями скрывается «немалая доля самообмана». К примеру, в делах популизма Великобританию вряд ли можно назвать исключением. В своих рассуждениях Тиде забыл упомянуть, как ради более выгодных цен на газ Берлин заключил с Россией соглашение по «Северному потоку-2», тем самым усилив стратегическую зависимость Европы от «прихотей тирана в Москве» и внеся раздор в ряды ЕС.

Кроме того, Германия «фактически проводит политику нейтралитета» в отношении Китая. «Логика настолько же проста, насколько печальна: чтобы продать чуть больше машин в Пекине и Шанхае, Берлин готов чудовищно ослабить альянс свободных стран, который предлагает единственный значимый противовес амбициям набирающей силы тоталитарной державы. Учитывая это, могут ли немцы и дальше притворяться, что Ангела Меркель была выдающимся лидером, который действительно защищал основанный на правилах миропорядок?» — рассуждает Саид.

По словам британского журналиста, он не пытается защитить свою страну. Его цель — обратить внимание на тревожную тенденцию: рефлекторной реакцией западных столиц на любую новую проблему стало стремление в первую очередь защитить национальные интересы, а затем ввязаться в череду взаимных обвинений с традиционными союзниками. «Это настолько вошло в привычку, что я не уверен, отдают ли себе отчёт лидеры в том, что они это делают. Мы держимся обособленно, когда нам необходимо быть вместе», — пишет обозреватель The Times.

Если говорить о коррупции, то идея о том, что ЕС — идеальная система по сравнению с упадком англо-саксонских стран, также далека от реальности. Саид напоминает историю бывшего бельгийского министра Карела Пинкстена, который устроился на «тёплое местечко» в Счётную палату ЕС и, казалось бы, исправно делал свою работу, обнаружив, что Брюссель потратил на «безрезультатную поддержку» демократии в Египте полмиллиарда бесследно исчезнувших фунтов. Но, как выяснилось впоследствии, чиновник, борющийся с коррупцией, и сам жил за правительственный счёт на широкую ногу, разъезжая по шикарным курортам и приобретая виноградники.

Стоит здесь вспомнить и недавно приговорённого к году лишения свободы за избыточные траты на избирательную кампанию экс-президента Франции Николя Саркози. Или же опять-таки француженку Кристин Лагард, которую признали виновной в халатности в деле на €403 млн и которой это не помешало стать председателем Европейского центрального банка.

В Германии есть свои проблемы с коррупцией, подчёркивает автор. По словам Саида, яркий пример — сделка по «Северному потоку — 2», организованная «марионеткой Путина» Герхардом Шрёдером, который «в сговоре с лоббистскими группами, финансируемыми «Газпромом», нажил себе несметные богатства, ослабив европейские интересы».

В Великобритании тоже есть свои проблемы, продолжает автор. Но важнее всего, по мнению Саида, осознать, что западные страны в равной степени ответственны как за то, что каждая из них ставит свои интересы выше коллективной безопасности, так и за то, что сейчас «размываются этические нормы, на которых построена западная цивилизация».

«Именно поэтому, когда я вижу, что Тиде «со злорадной ухмылкой» наблюдает за трудностями Великобритании, мне хочется плакать от того, насколько пуста его аналитика. На мой взгляд, он прав в том, что винит брексит во многих современных проблемах, но куда более существенную историческую значимость имеет упадок, разъедающий ценности, самоуверенность и солидарность Запада. Нас разделяют и над нами властвуют страны, которые не поддерживают наши ценности и которые враждебно настроены к нашим интересам. Мы бесцельно срываемся друг на друге, пока Пекин и Москва с радостью на всё это смотрят», — полагает Саид.