Telegraph: британский министр обороны пригрозил враждебным странам «наступательными» кибератаками

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна будет использовать свои наступательные кибервозможности для ответа на аналогичные действия со стороны враждебных стран, таких как Россия, пишет The Daily Telegraph. Он также сообщил, что к 2030 году британские власти планируют нанять для этих целей «тысячи хакеров и аналитиков».
Великобритания будет проводить «наступательные» кибератаки в ответ на аналогичные нападения, а также в ответ на кампании по дезинформации со стороны «враждебных государств», таких как Россия, заявил в интервью The Daily Telegraph британский министр обороны Бен Уоллес.
Глава оборонного ведомства Британии также объявил о планах по строительству штаб-квартиры Национальных кибернетических сил, которая обойдётся Лондону в ₤5 млрд. Как уточняет издание, располагаться она будет в Самсбери, в графстве Ланкашир.
По словам Уоллеса, ожидается, что в это ведомство к 2030 году будут наняты «тысячи хакеров и аналитиков». Национальные кибернетические силы, как он подчеркнул, «поставят Британию в первую линию» стран, обладающих возможностью проводить кибератаки.
«Некоторые иностранные государства ведут против нас кибервойну каждый божий день. И в соответствии с международным правом и существующими между нами (договорённостями. — ИноТВ) мы имеем право защищать себя. Мы будем защищаться от приёмов кибервойны, если эти приёмы опасны, вредоносны или наносят ущерб», — подчеркнул глава британского оборонного ведомства.
По его словам, один из способов сделать это — «устранить инструментарий, который используется против вас».
«Например, если враждебное государство использует сервер для применения против вас программ-вымогателей, шпионского ПО или дезинформации, то вы можете задействовать наступательные кибервозможности для борьбы с этими серверами, — заявил Уоллес. — Наступательные кибервозможности могут делать множество вещей, в том числе преследовать педофилов и их сети, преследовать террористов и их сети и, очевидно, преследовать враждебные государства, если мы решим сделать это там, где они используют свой потенциал».
На вопрос, предназначены ли возможности Национальных кибернетических сил для атак на критически важные объекты инфраструктуры враждебного государства, которое предприняло аналогичное нападение на Соединённое Королевство, Уоллес заявил: «Было бы нарушением служебных обязанностей, если бы у нас в запасе не было таких возможностей. Кто знает, где мы будем через 20 лет, у нас ещё не было кибератаки первого уровня, катастрофической кибератаки».
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