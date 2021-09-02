Daily Mail: британский министр обороны признал, что его страна — не сверхдержава

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, «очевидно, что Великобритания не сверхдержава». Как приводит его слова Daily Mail, Лондон не обладает большой военной силой, зато у него есть другие инструменты: экономическая, научная и культурная мощь.

Великобритания — не сверхдержава, заявил британский министр обороны Бен Уоллес. По его словам, эвакуация из Афганистана могла бы пройти и гораздо хуже, если бы «Талибан»* навязал военные действия, пишет Daily Mail.

Уоллес отметил, что пора бы обществу взглянуть на истинное место Великобритании в мире с реалистичной точки зрения. Так, Лондон уже 50 лет, если не больше, не способен содержать массовую армию. Но при этом, он успокоил, у Великобритании есть большой спектр других инструментов, например, экономическая, научная и культурная сила.

«Очевидно, что Великобритания не сверхдержава. Но сверхдержава, которая не готова проявлять упорство в чём-либо, тоже, вероятно, не может так называться. Речь идёт явно не о глобальной силе, а просто о большой мощи», — приводит издание слова министра обороны.

И хотя его заявления можно расценить как укол в сторону США, источники издания говорят, что на самом деле речь в целом про Запад и его планы противостоять противникам. А Штаты Уоллес якобы, наоборот, считает сверхдержавой.

В августе Великобритания разместила 600 своих военных, чтобы помочь с эвакуацией людей из Кабула. Причём отправили туда именно те подразделения, которые способны к быстрым действиям, на случай, если бы ситуация стала опасней, пишет Daily Mail. Но, по словам Уоллеса, «Талибан» сдержал обещания: «Они могли бы ударить из миномётов по аэропорту. Но не стали. Всё прошло лучше, чем могло бы».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.