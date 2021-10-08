WP: ЦРУ создало Центр операций по Китаю — для противостояния «наиболее важной геополитической угрозе» XXI века

ЦРУ основало отдельный Центр операций по Китаю, который будет задействовать все ресурсы управления для противостояния «наиболее важной геополитической угрозе, с которой США столкнулись в XXI веке», сообщает The Washington Post. По мнению издания, появление новой структуры — признак того, что американские власти готовятся к «многолетнему всестороннему противостоянию с Пекином».

ЦРУ создаёт новый центр, целью которого станет сбор разведданных исключительно по Китаю и борьба со шпионажем в пользу КНР в США, сообщает The Washington Post. По мнению издания, это «ещё один признак того, что высокопоставленные официальные лица в Америке готовятся к многолетнему всестороннему противостоянию с Пекином».

В своём заявлении для подчинённых в среду 6 октября директор ЦРУ Уильям Бёрнс охарактеризовал новый Центр операций по Китаю (China Mission Center) как попытку «ещё сильнее укрепить коллективную работу по наиболее важной геополитической угрозе, с которой США столкнулись в XXI веке, — всё более конфронтационно настроенному китайскому правительству».

Описывая работу центра, который задействует все ресурсы ЦРУ, высокопоставленный сотрудник ведомства, попросивший не раскрывать его имя, провёл параллель с противостоянием Советскому Союзу в период холодной войны. При этом Китай — ещё более серьёзный соперник, учитывая мощь его экономики, её тесную взаимосвязь с американской и рост влияния КНР по всему миру. Точно так же, как это было с СССР, ЦРУ будет направлять своих сотрудников, лингвистов и экспертов в различные страны для сбора разведданных по деятельности Китая и противодействия интересам КНР.

Как рассказал собеседник The Washington Post, ЦРУ планирует нанимать и осуществлять подготовку большего числа специалистов с китайским языком. По информации источника, Бёрнс теперь будет еженедельно встречаться с руководителями Центра операций и других подразделений ведомства, чтобы выработать общую стратегию.

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, при котором во времена администрации Барака Обамы управление прошло через масштабный процесс реорганизации, оценил новый подход его преемника к Китаю. «Если и есть какая-то страна, которая заслуживает создания собственного Центра операций, то это Китай, который располагает глобальными амбициями и представляет наиболее серьёзный вызов интересам США и международному порядку», — прокомментировал Бреннан.

The Washington Post обращает внимание, что ещё при предшественнице Бёрнса, Джине Хаспел, ЦРУ начало перефокусироваться с работы, которая преимущественно заключалась в уничтожении террористических сетей, на так называемые «большие цели» — главным образом Китай, но также и Россию, Иран и Северную Корею. Как заверил действующий глава управления, работа в направлении этих государств не помешает ЦРУ и дальше осуществлять контртеррористические задачи. «Но создание нового Центра операций по Китаю ясно показывает, что эта страна есть и, возможно, продолжит быть целью №1 для ведомства», — добавляет газета.

Издание напоминает, что четыре года назад ЦРУ уже создавало отдельные центры по Ирану и Северной Корее. Однако на деле эта инициатива в рамках и без того обширной бюрократической системы оказалась слишком узконаправленной. Теперь, как рассказал высокопоставленный сотрудник управления, центры операций по Ирану и Северной Корее войдут в состав более крупных подразделений, которые будут специализироваться на целых регионах — Ближнем Востоке и Восточной Азии соответственно.

Несмотря на закрытие двух центров по «большим целям», как отметил источник The Washington Post, Китай заслуживает отдельного, потому что это уникальный случай. «Ни одна другая страна не требует работы, которая затрагивала бы все спектры деятельности ведомства, включая специалистов по сбору разведданных, аналитиков, лингвистов и инженеров», — подчеркнула газета.

Кроме того, Бёрн проводит и другие преобразования в структуре ЦРУ и непосредственно в процессе найма новых сотрудников. Если сегодня соискателю может потребоваться до двух лет ожидания, пока он пройдёт все собеседования и проверки службы безопасности, то в дальнейшем управление планирует сократить это время всего до шести месяцев.

Как отмечает газета, с развитием современных технологий нередки случаи, когда страны-соперники раскрывали агентов ЦРУ и их источники, поэтому сотрудники ведомства утверждают, что оно будет работать над созданием новых методов разведки. Также ранее Бёрнс пообещал разобраться с «аномальными проблемами со здоровьем», включая головные боли, головокружение и тошноту, с которыми сталкиваются некоторые сотрудники и которые, как подозревается, могут быть результатом атаки иностранных правительств. По словам источника The Washington Post, эксперты управления уже наткнулись на «некоторые интересные зацепки», но пока к какому-либо заключению не пришли.