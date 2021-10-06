New York Times: недооценили противников — ЦРУ признало, что потеряло десятки иностранных информаторов

Американская контрразведка бьёт тревогу, пишет The New York Times. В сверхсекретной телеграмме, содержание которой стало известно изданию, ЦРУ сообщило, что за последние годы десятки его зарубежных информаторов были убиты, арестованы или даже перевербованы конкурирующими спецслужбами.

На прошлой неделе руководство американской контрразведки предупредило все станции и базу ЦРУ по всему миру о тревожной тенденции. В сверхсекретной телеграмме ведомства говорилось, что за последние несколько лет десятки его иностранных информаторов были убиты, арестованы или, весьма вероятно, скомпрометированы, пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Несмотря на краткость, в сообщении указывалось конкретное количество агентов, казнённых конкурирующими спецслужбами. Подробность, о которой обычно не сообщается в подобных официальных бумагах, говорит о серьёзности проблемы, отмечает издание.

По словам The New York Times, сети надёжных информаторов по всему миру остаются центральным элементом работы ЦРУ. Предполагается, что агентство должно быть лучшим в мире по сбору и анализу подобных разведданных.

Но в послании ЦРУ признало, что недооценило своих противников, так как было убеждено в том, что обладает лучшими специалистами, чем его конкуренты. Результаты исследования показали, что страны, к которым проявляет интерес США, также умеют успешно выслеживать информаторов.

В служебной записке также подчёркивались трудности шпионского агентства с вербовкой при повсеместно наблюдающейся «сложной оперативной обстановке». По словам авторов сообщения, в последние годы «враждебные спецслужбы» России, Китая, Ирана и Пакистана выслеживают источники ЦРУ и в некоторых случаях превращают их в двойных агентов.

Признавая, что вербовка шпионов — это очень рискованное дело, телеграмма подняла темы, которые беспокоили агентство в последние годы. В их число входят неэффективные методы работы, чрезмерное доверие к источникам, недооценка иностранных спецслужб, а также слишком быстрый приём на работу информаторов без учёта контрразведывательных рисков, так как «миссия ставится выше безопасности».

Большое количество скомпрометированных информаторов также продемонстрировало растущее мастерство других стран в использовании технологических инноваций. Они применяют биометрическое сканирование, программы для распознавания лиц, искусственный интеллект и хакерские инструменты для отслеживания перемещений сотрудников ЦРУ, чтобы обнаружить их источники, отмечает издание.

В последние 20 лет агентство уделяло много внимания террористическим угрозам и конфликтам в Афганистане, Ираке и Сирии, но улучшение сбора разведывательной информации о соперниках, как больших, так и малых, снова является основной задачей ЦРУ. Особенно в свете того, что политическому руководству страны требуется «более глубокое понимание» Китая и России, обращает внимание The New York Times.

По словам бывших чиновников, потеря информаторов — отнюдь не новая проблема. Но, судя по телеграмме ЦРУ, она гораздо насущнее, чем казалось ранее, рассуждает издание.

Источники The New York Times предположили, что телеграмма несла несколько функций. Но в первую очередь она должна была побудить кураторов ЦРУ продумывать шаги, которые они могут предпринять самостоятельно, чтобы улучшить работу с информаторами.