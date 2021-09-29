Fox: атаки всё чаще и чаще — ЦРУ эвакуировало из Сербии своего сотрудника из-за «гаванского синдрома»

ЦРУ эвакуировало одного своего сотрудника из Сербии, так как у него обнаружились симптомы «гаванского синдрома», пишет Fox News. Как отмечает канал, в последнее время случаи подобных атак участились, что приводит к тому, что американские чиновники отправляются в зарубежные командировки с большой неохотой из-за опасения стать очередной жертвой загадочного недуга.

ЦРУ США пришлось эвакуировать одного своего сотрудника из Сербии после того, как тот получил серьёзные травмы, симптомы которых похожи на «гаванский синдром», что стало очередным случаем нападения на американских чиновников за рубежом, пишет Fox News.

«Мы чрезвычайно серьёзно относимся к каждому новому сообщению, и мы работаем над тем, чтобы пострадавшие сотрудники получали всю необходимую помощь и поддержку», — заявили по этому поводу в Госдепартаменте США.

Этот инцидент в Сербии стал лишь очередным эпизодом участившихся атак на американских разведчиков и дипломатов, работающих за рубежом. На данный момент до сих пор неизвестно, кто стоит за этими нападениями, хотя правительственные чиновники и учёные и полагают, что для этих целей используется некий «источник направленной энергии». При этом подобные атаки зафиксировали в целом ряде мест как за рубежом, так и в самих США.

Это загадочное воздействие может вызывать такие симптомы, как головокружение, потеря памяти и ряд других проблем со здоровьем. Более того, эти атаки нанесли ощутимый удар по моральному духу в Госдепе и ЦРУ, из-за чего многие сотрудники этих ведомств отправляются в заграничные командировки с большой неохотой.

Иногда воздействие не обходило стороной даже высших должностных лиц администрации Байдена. Например, только недавно сотрудники аппарата директора ЦРУ Уильяма Бернса сообщили о симптомах, похожих на «гаванский синдром», во время поездки в Индию. Между тем для правительства США самым печальным моментом этой ситуации остаётся то, что оно до сих пор не знает, кто стоит за этими нападениями и не понимает их механизм.

Кроме того, также непонятно, как можно ответить на эти атаки, если окажется, что за ними стоят такие противники США, как Китай и Россия, особенно если учесть, что некоторые американские чиновники уже подозревают Москву в причастности к этому делу. Вместе с тем пока что нет никаких доказательств, говорящих о том, что Россия имеет к этим атакам хоть какое-либо отношение.