NYT: Пентагон попросил своих сотрудников сообщать о любых признаках «таинственных недугов»

Министерство обороны США выпустило циркуляр для всех своих служащих с просьбой сообщать о любых аномальных симптомах и состояниях здоровья, которые походят на «гаванский синдром», пишет The New York Times. В частности, Пентагон считает, что новая информация на этот счёт может пролить свет на то, кто или что стоит за этой таинственной болезнью.

Министерство обороны США просит всех своих военнослужащих, а также гражданских чиновников и подрядчиков сообщать о любых аномальных симптомах и состояниях здоровья, похожих на недуг, который поразил американских дипломатов и сотрудников ЦРУ в Гаване, пишет The New York Times со ссылкой на документ Пентагона.

Этот циркуляр, подписанный министром обороны США Ллойдом Остином, призван поспособствовать сбору данных о «гаванском синдроме», помочь жертвам таинственного воздействия, а также оказать контрразведчикам содействие в получении дополнительной информации о феномене, из-за которого пострадали не менее 200 американцев.

В этом документе также перечислены предполагаемые признаки атаки. Их список — тепло, давление и шум — был составлен исходя из показаний пострадавших. В частности, в циркуляре подробно описаны такие симптомы «гаванского синдрома», как тошнота, головные боли и головокружение.

Одна из самых важных рекомендаций Пентагона, которую должны были получить 2,9 млн военных и гражданских служащих Министерства обороны, звучит следующим образом: при появлении подозрений на воздействие, связанное с «гаванским синдромом», необходимо как можно скорее покинуть район.

«Своевременная отправка отчётов крайне важна, и для начала нужно знать, что делать, если у вас возникнет аномальный инцидент со здоровьем», — отметил Остин.

Данная памятка должна помочь США получить дополнительную информацию об этих эпизодах, в то время как у американского разведсообщества никак не выходит чётко определить, кто или что вызывает «гаванским синдром». По словам замдиректора ЦРУ Дэвида Коэна, спецслужбы США близки к тому, чтобы сделать кое-какие выводы, однако правительство пока не готово вынести «аналитическое суждение».

Определить причины «гаванского синдрома», как и то, кто стоит за ним, США пока что не могут по целому ряду причин. Американские чиновники полагают, что здесь могут быть замешаны разведывательные службы нескольких стран, каждая из которых исходит из своих собственных мотивов и обладает разным оборудованием.

В то же время, как отметил один высокопоставленный американский чиновник, новые отчёты могут помочь следователям получить больше информации об атаках, выявить в них закономерности и приблизиться к определению источника проблемы.