Spiegel: у нескольких дипломатов посольства США в Берлине проявились симптомы «гаванского синдрома»
Американское правительство выясняет причину непонятных случаев болезни у нескольких сотрудников посольства США в Берлине. Как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, как минимум двое пострадавших дипломатов за последние месяцы говорили о внезапно появляющихся симптомах, указывающих на так называемый «гаванский синдром».
К числу типичных жалоб относятся внезапно появляющиеся головокружения, нарушения зрения, тошнота и сильные головные боли. По данным американских СМИ, несколько дипломатов в Берлине были неспособны работать из-за проявившихся симптомов.
Американское посольство не пожелало подтверждать или комментировать конкретные случаи в Берлине. Официальный представитель посольства сказал лишь, что правительство США использует все средства, чтобы гарантировать невредимость своих дипломатов.
Как подчёркивает Der Spiegel, этот случай в Берлине имеет крайне острое политическое значение. Он дополняет ряд мистических заболеваний американцев на госслужбе по всему земному шару. На протяжении нескольких лет десятки работников посольств США и их семей сообщают о сходных, внезапно возникающих симптомах, ведущих к серьёзным неврологическим нарушениям и, отчасти, к необратимым повреждениям мозга. При этом их причина до сих пор не ясна, отмечает издание.
Согласно теории, которую в американских правительственных кругах считают наиболее вероятным сценарием, персонал посольств мог пострадать от действий российских спецслужб. В то же время, до сих пор посвящённые в ход расследования эксперты не нашли тому никаких убедительных доказательств.
По данным Der Spiegel, российские правительственные службы уже на протяжении некоторого времени работают в рамках секретной программы над методом, позволяющим посылать издалека опасные волны через мобильные телефоны непосредственно к определённым лицам. Речь при этом может идти как о звуковых волнах, так и о микроволновом излучении или радиоволнах.
Первые известные случаи необъяснимых симптомов были зарегистрированы в 2016 году в посольстве США в Гаване. Немногим позже они проявились у сотрудников американского правительства в России и Китае. Сейчас ЦРУ отмечают сходные инциденты на каждом континенте — в том числе примечательно много случаев среди сотрудников спецслужб, занимающихся защитой от российской шпионской деятельности.
В конце 2020 года учёные Национальной академии наук США представили доклад по заказу американского правительства, напоминает немецкий журнал. В нём был представлен тезис о том, что жалобы на здоровье могли быть вызваны применением микроволнового оружия. «Комитет придерживается мнения, что многие из описанных сотрудниками министерства симптомы совпадают с эффектом от воздействия направленных импульсных высокочастотных волн», — сказано в 64-страничном отчёте.
Только в апреле наделали много шума два сообщения из США. Тогда тоже внезапно заболели двое сотрудников американского правительства — в Вашингтоне, в центре сосредоточения власти в США: один человек из кругов Совета национальной безопасности, а также одна сотрудница Белого дома.
В последнее время растёт число загадочных заболеваний в американском представительстве в Вене, отмечает Der Spiegel. Как подтвердил Госдепартамент США в июле, около двух дюжин дипломатов, сотрудников и представителей спецслужб в австрийской столице жаловались на внезапные головные боли, потерю слуха, головокружение и тошноту.
Если прибавить к этим инцидентам новые в Берлине, это говорит о росте числа признаков того, что Европа постепенно становится целью возможных атак, заключает немецкий журнал.
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