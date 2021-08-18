Spiegel: у нескольких дипломатов посольства США в Берлине проявились симптомы «гаванского синдрома»

Несколько дипломатов американского посольства в Берлине жалуются на внезапно проявившиеся симптомы так называемого «гаванского синдрома» — тошноту, сильные головные боли и головокружения, нарушения слуха и зрения, пишет немецкий журнал Der Spiegel. По данным издания, российское правительство уже некоторое время работает над секретной методикой, позволяющей воздействовать на отдельных лиц с помощью опасных волн, вызывающих сходную реакцию человеческого организма.

Американское правительство выясняет причину непонятных случаев болезни у нескольких сотрудников посольства США в Берлине. Как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, как минимум двое пострадавших дипломатов за последние месяцы говорили о внезапно появляющихся симптомах, указывающих на так называемый «гаванский синдром».

К числу типичных жалоб относятся внезапно появляющиеся головокружения, нарушения зрения, тошнота и сильные головные боли. По данным американских СМИ, несколько дипломатов в Берлине были неспособны работать из-за проявившихся симптомов.

Американское посольство не пожелало подтверждать или комментировать конкретные случаи в Берлине. Официальный представитель посольства сказал лишь, что правительство США использует все средства, чтобы гарантировать невредимость своих дипломатов.

Как подчёркивает Der Spiegel, этот случай в Берлине имеет крайне острое политическое значение. Он дополняет ряд мистических заболеваний американцев на госслужбе по всему земному шару. На протяжении нескольких лет десятки работников посольств США и их семей сообщают о сходных, внезапно возникающих симптомах, ведущих к серьёзным неврологическим нарушениям и, отчасти, к необратимым повреждениям мозга. При этом их причина до сих пор не ясна, отмечает издание.

Согласно теории, которую в американских правительственных кругах считают наиболее вероятным сценарием, персонал посольств мог пострадать от действий российских спецслужб. В то же время, до сих пор посвящённые в ход расследования эксперты не нашли тому никаких убедительных доказательств.

По данным Der Spiegel, российские правительственные службы уже на протяжении некоторого времени работают в рамках секретной программы над методом, позволяющим посылать издалека опасные волны через мобильные телефоны непосредственно к определённым лицам. Речь при этом может идти как о звуковых волнах, так и о микроволновом излучении или радиоволнах.

Первые известные случаи необъяснимых симптомов были зарегистрированы в 2016 году в посольстве США в Гаване. Немногим позже они проявились у сотрудников американского правительства в России и Китае. Сейчас ЦРУ отмечают сходные инциденты на каждом континенте — в том числе примечательно много случаев среди сотрудников спецслужб, занимающихся защитой от российской шпионской деятельности.

В конце 2020 года учёные Национальной академии наук США представили доклад по заказу американского правительства, напоминает немецкий журнал. В нём был представлен тезис о том, что жалобы на здоровье могли быть вызваны применением микроволнового оружия. «Комитет придерживается мнения, что многие из описанных сотрудниками министерства симптомы совпадают с эффектом от воздействия направленных импульсных высокочастотных волн», — сказано в 64-страничном отчёте.

Только в апреле наделали много шума два сообщения из США. Тогда тоже внезапно заболели двое сотрудников американского правительства — в Вашингтоне, в центре сосредоточения власти в США: один человек из кругов Совета национальной безопасности, а также одна сотрудница Белого дома.

В последнее время растёт число загадочных заболеваний в американском представительстве в Вене, отмечает Der Spiegel. Как подтвердил Госдепартамент США в июле, около двух дюжин дипломатов, сотрудников и представителей спецслужб в австрийской столице жаловались на внезапные головные боли, потерю слуха, головокружение и тошноту.

Если прибавить к этим инцидентам новые в Берлине, это говорит о росте числа признаков того, что Европа постепенно становится целью возможных атак, заключает немецкий журнал.