Le Monde: Елисейский дворец продолжает игнорировать вопросы журналистов о прослушке Макрона марокканскими спецслужбами

Спустя 12 дней после публикации расследования международных СМИ, посвящённого шпионской программе Pegasus, с помощью которой могли прослушиваться телефоны политиков множества стран, Елисейский дворец всё ещё не предоставил журналистам никаких сведений по этому вопросу, пишет Le Monde. Как передаёт издание, французские власти отказываются отвечать на вопрос о том, подтвердилась ли информация о прослушке телефона Эммануэля Макрона, а также о причастности к ней Марокко.

«Если факты подтвердятся, они, очевидно, очень серьёзны», — эта фраза остаётся единственным ответом Елисейского дворца на расследование международных СМИ в рамках «проекта Pegasus» через 12 дней после публикации, констатирует Le Monde. Как напоминает газета, интернет-ресурс Forbidden Stories вместе с 16 редакциями, в число которых вошла и Le Monde, и ассоциацией Amnesty International выяснили, что к номеру мобильного телефона президента Франции, премьер-министра и 14 министров получил доступ оператор марокканских спецслужб, чтобы впоследствии установить за ними слежку с помощью шпионской программы Pegasus. При этом только высокоточный технический анализ этих смартфонов поможет определить, действительно ли они подверглись атаке или просто были мишенью, отмечает издание.

Le Monde утверждает: ей удалось провести анализ телефона тогдашнего министра комплексных экологических преобразований Франсуа де Рюжи с помощью лаборатории Amnesty international, специализирующейся на отслеживании программы Pegasus. Выяснилось, что на аппарате не было никаких следов поражения, но имелись признаки предварительного нацеливания, характерные для Марокко. Как передаёт издание, позже Amnesty International опубликовала свою методологию, позволяющую Национальному агентству по безопасности информационных систем, отвечающему за цифровую защиту государственных устройств, проводить собственные проверки.

Тем временем, спустя 12 дней после публикации разоблачений, несмотря на регулярные запросы Le Monde, Елисейский дворец так и не доложил о результатах этих анализов — хотя бы для того, чтобы исключить утверждение о взломе телефонов представителей высшей власти, пишет газета. «До сегодняшнего дня администрация президента отказывается отвечать на наши запросы, которые тем не менее представляют общественный интерес», — обращает внимание издание.

В список вопросов, на которые Елисейский дворец, по убеждению Le Monde, должен ответить в целях прозрачности, входят, в частности, вопросы о том, был ли мобильный телефон Эммануэля Макрона атакован программой Pegasus, и если да, то удалось ли ей перехватить конфиденциальную информацию. Кроме того, газета хотела бы знать, использует ли Эммануэль Макрон этот телефон для конфиденциальных или даже секретных переговоров. Также неизвестно, подтверждает ли Елисейский дворец, что Марокко является инициатором этих операций, и как в этом случае он оценивает поведение «дружественной» страны.