Le Monde: создатель Telegram хвастался надёжностью компании, а сам уже был под колпаком

В списке номеров, за которыми, как предполагается, велась слежка с помощью программы Pegasus, оказался и основатель социальной сети Telegram Павел Дуров, пишет Le Monde. При этом следили за ним из ОАЭ, где он временами проживал и куда перевёл офис своей компании.

В мае 2019 года основатель Telegram Павел Дуров хвастался, что у его компании за почти шесть лет существования не было ни одной крупной утечки данных или проблемы с безопасностью. Но, как пишет Le Monde, в тот момент он не знал, что за его собственным телефоном уже, вероятно, следили.

Британский номер телефона Павла Дурова оказался в списке номеров, на которые, как предполагается, была установлена программа Pegasus. Автор статьи отмечает, что, конечно, Дуров не предоставил журналистам свой телефон, чтобы об этом можно было утверждать доподлинно.

После публикации информации о шпионаже с помощью этой программы сам Дуров написал на своей странице длинное сообщение, в котором отметил, что его еще в 2018 году предупреждали, что он вошёл в список объектов, за которыми пытаются следить, но сам он ещё со времён проживания в России исходил из принципа, что следят за всеми телефонами.

Автор статьи отмечает, что Дуров — персона интересная, особенно учитывая, что его приложением пользуются весьма высокопоставленные люди, включая президента Франции Эммануэля Макрона. Сам Дуров сейчас живёт между разными городами, но его компания базируется в Дубае, чтобы избежать уплаты налогов.

И как раз Объединённые Арабские Эмираты, как считается, и пытались следить за его телефоном. Как отмечает автор статьи, его номер появился в списке как раз тогда, когда компания обосновалась в ОАЭ. К тому же тогда там разработали оригинальную систему финансирования с помощью особой криптовалюты, которой можно было оплачивать покупки в сети. Плюс тогда компания привлекла крупные инвестиции, но были ли среди первых инвесторов эмиратские фонды, остаётся загадкой.

Впрочем, американская биржа провела своё расследование в отношении криптовалюты Telegram и выявила в ней признаки попытки обойти правила, потребовала уплаты компенсации инвесторам. Однако это не отвернуло от компании инвесторов, и в марте 2021 года деньги в Telegram вложил суверенный фонд Абу-Даби. Так что, хотя в Дубае за Дуровым и следят, он остаётся там почётным гостем, которого принимают даже особы королевской крови, отмечает Le Monde.