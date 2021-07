3 президента, 10 премьеров и 1 король — WP выяснил, за кем шпионили через Pegasus на самом высшем уровне

Как выяснили журналисты The Washington Post, в списке из 50 тыс. номеров, за которыми, как считается, велась полномасштабная слежка с помощью программы Pegasus, телефоны лидеров и высокопоставленных чиновников из разных стран мира. В их числе король Марокко, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Европейского совета Шарль Мишель.

Шпионы на протяжении многих веков направляли свой взгляд на тех, кто определяет судьбу наций: на президентов, премьер-министров, королей. А в XXI веке у многих из них — смартфоны. Так что неудивительно, пишет The Washington Post, что в списке из 50 тыс. абонентов, за которыми, как считается, следили с помощью программы Pegasus, есть и представители правительств разных стран мира. В том числе среди них три президента, десять премьер-министров и один король.



Конечно, отмечает автор статьи, никто из этих людей не предоставил журналистам, которые расследовали скандал со шпионажем через израильскую программу, свои телефоны. Так что доподлинно сказать, что на их телефонах стоят шпионские программы, невозможно. Но журналисты из The Washington Post и партнёрских организаций из разных стран мира по своим базам подтвердили принадлежность телефонов конкретным высокопоставленным лицам.



Среди них король Марокко Мухаммед VI, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Ирака Бахрам Салех, президент ЮАР Сирил Рамафоза, нынешние премьер-министры Пакистана, Египта и Марокко. Есть там и бывшие премьер-министры — Йемена, Ливана, Уганды, Франции, Казахстана, Алжира, Бельгии, — которые попали в список, ещё когда занимали эту должность.



Аналитики выяснили, что многие из доступных для проверки телефонов в списке оказались со следами попыток или успешного проникновения шпионской программы. Причём произошло проникновение за несколько минут или даже секунд после того, как этот номер появился в списке.



Впрочем, разработчик программы NSO Group отрицает, что такое возможно. Там говорят, что сотрудничают с 60 правительственными клиентами в 40 странах и в каждом случае предполагается, что выслеживать будут террористов и преступников: педофилов, наркодилеров, работорговцев. Также там добавили, что как минимум президент Франции, король Марокко, глава ВОЗ, все члены французского и бельгийского правительства из вышеупомянутого списка никогда не были целью программы Pegasus.



Впрочем, журналисты нашли источник, знакомый с внутренней кухней NSO Group, и он рассказал, что среди тех, с кем группа разорвала отношения за последние годы, были ведомства из Мексики, при этом именно в Мексике злонамеренное использование программы достигло наибольших масштабов: более 15 тыс. из 50 тыс. номеров в списке — мексиканские, включая бывшего президента Фелипе Калдерона.



Всего эксперты насчитали в списке порядка 600 представителей властей из 34 стран от Афганистана и Руанды до Великобритании и США. Сама программа предназначена для того, чтобы незаметно собирать всю информацию со смартфона, активируя камеру, микрофон и датчик местоположения, при этом проникая в телефон совершенно незаметно для владельца.



Как следует из списка, в телефоны некоторых людей проникали не единожды, а у кого-то, как у президента Мексики, следить стали и за помощниками, и за семьёй, и за политическими союзниками — даже за личным водителем и врачом.



Что же касается президента Франции Эммануэля Макрона, бывшего премьер-министра Бельгии и главы Европейского совета Шарля Мишеля и других французских чиновников, то их телефоны появились в списке целей из Марокко и Алжира. Вместе с ними в этой группе номер короля Марокко, бывшего премьер-министра Италии Романо Проди и сотрудника ВОЗ. Так, номера Макрона и других французских политиков появились в списке, когда он собирался в турне по Африке.



Французские чиновники обычно используют засекреченные устройства для официального общения, но некоторые дела решают и с помощью обычных телефонов. Так и сам Макрон, обладая двумя крайне защищёнными телефонами, пользуется и iPhone, номер которого раздавал журналистам и помощникам до своего избрания.



Руанда, Марокко и Индия выпустили официальные заявления, отрицая причастность своих государств к слежке за журналистами и политиками. Во Франции заявили, что прольют свет на ситуацию, отметив, что если всё это правда, то ситуация очень серьёзная, отмечает The Washington Post.