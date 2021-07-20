Guardian: это как ядерное оружие — Сноуден призвал ввести глобальный мораторий на торговлю шпионским ПО

Мировым правительствам необходимо ввести глобальный мораторий на торговлю шпионскими программами; в противном случае в ближайшем будущем ни один телефон не сможет выстоять перед атакой хакеров, заявил в интервью The Guardian экс-агент АНБ Эдвард Сноуден на фоне шпионского скандала вокруг компании NSO Group. По его словам, подобное ПО обладает такой мощью, что у обычных людей против него, как и ядерного оружия, нет практически никаких шансов.

Мировые правительства должны ввести глобальный мораторий на торговлю шпионскими программами. В противном случае вскоре они окажутся в мире, в котором ни один мобильный телефон не будет обладать защитой от хакеров на службе государства, заявил в интервью The Guardian экс-агент АНБ Эдвард Сноуден после шпионского скандала с участием компании NSO Group.

Сноуден, который в 2013 году поведал широкой общественности о программе массовой слежки АНБ США, заявил, что коммерческие вредоносные программы — это «индустрия, которой не должно быть в природе».

С подобным утверждением он выступил после публикаций расследования о проекте Pegasus, которое провёл консорциум международных СМИ, разоблачивших деятельность NSO Group и её клиентов.

NSO Group поставляет правительствам передовое шпионское ПО под названием Pegasus. С его помощью можно втайне заражать мобильный телефон и собирать с него информацию. Электронные письма, текстовые сообщения, контакты, данные геолокации, фотографии и видео — всё это возможно скачать с телефона, в то время как микрофон и камеру можно активировать, чтобы записывать действия пользователя в скрытом режиме.

Консорциум СМИ проанализировал утёкшие в публичное пространство данные с 50 тыс. телефонных номеров, которые, как предполагается, принадлежали лицам, представляющим интерес для клиентов NSO Group. При этом экспертиза мобильных телефонов вскрыла десятки случаев попыток заразить телефоны с помощью Pegasus.

По словам NSO Group, она крайне серьёзно относится к этической стороне вопроса и продаёт свою продукцию только проверенным клиентам из числа государств. Однако среди её заказчиков также числятся такие репрессивные режимы, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Азербайджан.

В интервью The Guardian Сноуден отметил, что выводы консорциума СМИ демонстрируют, что коммерческие вредоносные программы позволяют репрессивным режимам вести агрессивную слежку за большим количеством людей.

При этом, по его словам, в ходе традиционных полицейских операций по негласному наблюдению правоохранительным органам обычно нужно «вломиться в чей-то дом, или подойти к машине, или прийти офис, в то время как хотелось бы думать, что они, вероятно, получат на это ордер».

Однако коммерческие шпионские программы сделали массовую целенаправленную слежку экономически эффективным занятием. «Если они могут заниматься тем же самым на расстоянии, с минимальными затратами и без рисков, то они будут делать это всегда и со всеми, кто представляет хотя бы небольшой интерес», — предупредил Сноуден.

По его словам, во многом эта проблема возникла из-за технической идентичности телефонов разных людей. «Если речь идёт о чём-то вроде iPhone, то по всему миру в них используется одно и то же ПО. Так что если они взломают один iPhone, то они найдут способ взломать их все», — добавил разоблачитель.

Сноуден также подчеркнул, что коммерческие вредоносные программы вроде Pegasus обладают такой мощью, что против неё у обычных людей практически нет никаких шансов. На вопрос, как люди могут защититься от подобного ПО, он ответил: «А как люди могут защититься от ядерного оружия»?

«Есть определённые отрасли и сектора, от которых никак не защититься, и именно поэтому мы стараемся ограничить распространение этих технологий. Мы же выступаем против коммерческого рынка ядерного оружия», — заметил разоблачитель.

По мнению Сноудена, единственный реальный способ решить проблему угрозы коммерческого вредоносного ПО — это международный мораторий на его продажу. «Проект Pegasus доказал, что NSO Group — это образчик нового рынка вредоносных программ, и речь идёт о коммерческом предприятии, — отметил он. — NSO занимаются этим не для того, чтобы спасти мир, а только чтобы заработать деньги».

«Для обычных людей решение состоит в том, чтобы действовать сообща. Это не та проблема, которую можно пытаться решить поодиночке: так вы выйдете один на один против компании-миллиардера, — подытожил он. — Если вы хотите защитить себя, то вам нужно изменить правила игры, и мы добьёмся этого, остановив эту торговлю».