Гринвальд: американцам не хочется верить в злоупотребления своих спецслужб, но провокация — их давний метод

Нашумевший в США заговор с целью похищения губернатора Мичигана, «раскрытый» ФБР как раз перед президентскими выборами, оказался делом рук тайной агентуры ФБР, сообщает Fox News со ссылкой на BuzzFeed. По словам независимого журналиста Гленна Гринвальда, американские спецслужбы злоупотребляют полномочиями сплошь и рядом, но СМИ их покрывают, а народ отказывается верить в нечистоплотность разведывательного сообщества.

Новостной сайт The Record, владельцем которого является фирма, специализирующаяся на кибербезопасности, недавно опубликовал статью о слежке Агентства национальной безопасности за нашей программой, по сути, признав факт слежки. Как пишет The Record, мы упоминались в перехваченных материалах, а затем были, цитирую, «демаскированы». The Record не объяснил, как это может быть законно, но это произошло. Как мы и говорили.



Гленн Гринвальд — независимый журналист, его статьи публикуются на Substack, и вам стоит их прочесть. Substack — это сайт без модерации для независимых людей. Большое спасибо, что нашли для нас время сегодня, Гленн! Итак, «демаскированы». Почему же госструктуры США раскрывают личности журналистов, особенно тех, кто их критикует?



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, журналист: Извините, всё ещё пытаюсь совладать с собой после показанного вами эмоционального фрагмента с (конгрессменом США. — ИноТВ) Адамом Кинзингером*.



Мне очень жаль, простите…



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Да, вам следовало меня предупредить. Я сам буквально готов расплакаться…



(Смех.) Простите.



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Думаю, вы правильно сформулировали ключевой вопрос. Не будем забывать основополагающий принцип: АНБ не должно использовать свои возможности, чтобы шпионить за американскими гражданами, если только нет ордера. А в вашем случае ордера у них явно не было.



Однако иногда им становится известно, что вы делаете и говорите, например, если вы говорите с кем-то, за кем они шпионят, или если люди, за которыми они шпионят, обсуждают ваши слова или действия. И когда это случается, по идее, должны быть меры по защите американских граждан: ваши имена должны быть засекречены, чтобы не было вторжения в вашу частную жизнь, как бывает, когда они без ордера получают информацию о ваших действиях.



В особо оговорённых случаях они имеют право раскрыть личность американского гражданина, фигурирующего в их материалах, и распространить эту информацию в разведывательном сообществе. Например, если они слышат, как люди говорят: «Мы хотим убить журналиста А», — конечно же, они захотят «демаскировать» этого журналиста, чтобы предупредить его об угрозе. Но в данном случае ничего такого не было!



Так почему же СМИ не возмущаются на этот счёт? The Washington Post даже опубликовала статью своего медиакритика Эрика Уэмпла, не имеющего никакого опыта в освещении шпионажа, где он оправдывает действия АНБ и утверждает, что у вас нет оснований жаловаться. Но какое мыслимое оправдание может быть у АНБ, когда оно говорит: «Мы хотим знать имя этого журналиста, пытающегося взять интервью у Владимира Путина»?



Причина, по которой СМИ относятся к этому безразлично или даже поддерживают АНБ, заключается в том, что они на стороне разведывательного сообщества. И они очень рады, когда шпионскими полномочиями злоупотребляют в идеологических целях, против их идеологических врагов, в числе которых, к моему сожалению, оказались и вы.



Именно так и было, они разболтали СМИ, что я разговаривал с русскими. Таким образом они пытались меня дискредитировать и взять под контроль. Конечно, в том-то и смысл. Поэтому такие действия у нас и запрещены.



Продолжая тему возможных злоупотреблений федеральных органов, хочу попросить вас прокомментировать следующую историю. BuzzFeed сообщает, что большинство участников знаменитого заговора с целью похищения губернатора Мичигана Гретхен Уитмер — как раз перед выборами — на самом деле работали на ФБР. За годы своей деятельности вы освещали много таких историй. Удивлены ли вы? Большинство работало на ФБР!



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Знаете, мне кажется, мы, американцы, приучены… даже после всех тех репортажей, которые я делал… рефлекторно отказываться верить, что ФБР способно на что-то подобное…



Да.



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: … быть причастным к заговору и подстрекать или попустительствовать… Все мы думаем: «Этого не может быть!» Но, скажу я вам, во время первой войны с терроризмом — а сейчас у нас вторая — я десять лет освещал один за другим случаи, когда ФБР говорило: «Мы поймали четырёх молодых мусульман, сговорившихся взорвать мост». И почти в каждом случае оказывалось, что эти четверо молодых мусульман были не очень умными, эмоционально нестабильными, финансово уязвимыми, и единственный замысел, какой вообще был, исходил от ФБР. Они брали этот план и, используя свои методики психологических манипуляций, вовлекали в него этих людей. Платные осведомители делали всё, что в их силах, чтобы добиться от этих людей согласия, а потом ФБР объявляло: «Мы раскрыли заговор!» — а ведь этот заговор изначально был создан ФБР.



Да.



ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Итак, единственный оставшийся без ответа вопрос, который должен задавать этот комитет (по расследованию событий 6 января 2021 года. — ИноТВ), вместо слёз и всхлипов или в перерывах между ними, звучит так: «Какова была роль ФБР, внедрившегося в три организации, которые, по их словам, организовали это нападение на Капитолий? Намеренно ли это допустили?» Потому что, как признало ФБР, им нужно держать граждан в страхе, чтобы увеличить свой бюджет и расширить свои шпионские полномочия. Но СМИ и конгресс объявили, что задавать этот вопрос недопустимо — единственный актуальный вопрос о событиях 6 января, на который ещё не получено ответа.



Как же он им ненавистен! На самом деле республиканцы в конгрессе получили от своих лидеров указания не донимать ФБР расспросами об этом. Просто в голове не укладывается! Но, я считаю, нам следует спрашивать об этом. И спасибо вам за то, что вы это делаете. Гленн Гринвальд с Substack, рад был вас видеть!



Дата выхода в эфир 28 июля 2021 года.



* На слушаниях, посвящённых штурму Капитолия 6 января 2021 года, конгрессмен Адам Кинзингер заплакал, слушая показания очевидцев (прим. ИноТВ).