Telegraph: в Берлине арестовали британца, подозреваемого в шпионаже в пользу России

Немецкие власти арестовали 57-летнего работника посольства Великобритании в Берлине. Мужчину обвиняют в том, что он якобы как минимум единожды передавал секретные документы представителям российских спецслужб за деньги, передаёт The Daily Telegraph.

В среду федеральная прокуратура Германии сообщила об аресте британца, подозреваемого в шпионаже в пользу России. 57-летний мужчина, который в официальных документах фигурирует под именем Дэвид С., до своего задержания работал в посольстве Соединённого Королевства в Берлине, пишет The Daily Telegraph.

«Обвиняемый по крайней мере единожды передавал российской разведке документы, полученные им в рамках профессиональной деятельности. В обмен он получил точно неустановленную денежную выплату», — утверждается в заявлении федеральной прокуратуры.

Задержание Дэвида С. было совместной операцией Великобритании и Германии. В ней принимало участие подразделение по борьбе с терроризмом Скотленд-Ярда, подчёркивает издание.

«Этот человек был арестован в берлинском районе по подозрению в совершении преступлений, связанных с участием в «разведывательной деятельности» (в соответствии с законодательством Германии). Первенство в расследовании остаётся за немецкими властями. Офицеры Контртеррористического командования продолжат поддерживать связь с немецкими коллегами до окончания расследования», — отмечается в заявлении лондонской полиции.

Согласно документу, Дэвид С. начал заниматься шпионажем «не позднее» ноября 2020 года. Ордер на его арест был выдан 4 августа. Вскоре мужчина должен предстать перед судом, которому предстоит решить, будет ли он заключён под стражу.

За последние годы немецкие власти арестовали нескольких человек, обвинённых в шпионаже в пользу России. Но поимка подозреваемого, который является гражданином «близкого союзника Берлина», является весьма необычным явлением, обращает внимание The Daily Telegraph.

В июне полиция Германии арестовала российского учёного, работающего в немецком университете, по обвинению в работе на спецслужбы Москвы. Его также подозревают в получении наличных денег в обмен на свои услуги, напоминает издание.

По словам The Daily Telegraph, отношения Москвы с западными странами обострились после наращивания российских войск на границах Украины и «серии шпионских скандалов». Последние привели к взаимному выдворению дипломатов.

Новое дело о шпионаже также произошло во время крайне напряжённых отношений между Россией и Германией по ряду вопросов. В том числе на фоне продолжающегося заключения Алексея Навального, лечившегося в Берлине после «отравления, которое едва не закончилось его смертью», подчёркивает издание.