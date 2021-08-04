Der Spiegel: в Германии судят супружескую пару за шпионаж в пользу Китая

В ФРГ идёт дело против политолога Клауса Л. и его супруги, сообщает Der Spiegel: их обвиняют в шпионаже в пользу КНР. Предполагается, что супружеская пара вступила в контакт с китайскими спецслужбами в 2010 году и с тех пор передавала Китаю информацию во время своих деловых поездок в Поднебесную.

В Германии идёт расследование против 75-летнего политолога Клауса Л., которого обвиняют в продолжительном шпионаже в пользу Китая, сообщает Der Spiegel: прокуратура подозревает, что он работал не один, а вместе с женой Кларой К., которую сейчас также привлекают к ответственности.

Согласно данным прокуратуры, Клара К. помогала своему супругу осуществлять шпионскую деятельность. В 2001 году они создали мозговой центр, который приобрёл международную известность. Предполагается, что сотрудничать с китайскими спецслужбами они начали с 2010 года, после своей рабочей поездки в КНР.

Предполагается, что в последующие девять лет супруги собирали информацию и передавали её в ходе своих деловых визитов в Китай, пишет Der Spiegel. В качестве вознаграждения им возмещали затраты на путешествия, а также выплачивали дополнительный бонус.

До расследования Клаус Л. работал в фонде имени Ханса Зайделя, а также вместе с этим снабжал данными Федеральную разведывательную службу Германии, получая за это деньги, пишет Der Spiegel.