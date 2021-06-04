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Focus насчитал в Германии 200 российских агентов под прикрытием

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Российские спецслужбы активизировали свою деятельность в Германии, сообщает Focus со ссылкой на Федеральную службу защиты конституции. По данным издания, около 200 агентов, работающих под дипломатическим прикрытием, якобы добывают для Кремля конфиденциальную информацию. Как утверждает журнал, благодаря хорошей подготовке они «в значительной степени неподконтрольны немецким органам безопасности».
Focus насчитал в Германии 200 российских агентов под прикрытием
Reuters

Российские спецслужбы активизировали разведывательную деятельность в Германии, утверждает Focus со ссылкой на Федеральную службу защиты конституции Германии. Около 200 агентов под дипломатическим прикрытием добывают конфиденциальную информацию для Кремля с помощью завербованных информаторов в политике, бизнесе, армии и СМИ.

По сообщению немецкого источника, большинство кураторов, разведчиков и дешифровщиков, работают в посольстве России в Берлине и в генеральных консульствах в Гамбурге, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Их дипломатический статус защищает их от преследования со стороны немецких властей. В Федеральной службе защиты конституции Германии считают, что по сравнению с предыдущими годами, сбор секретными службами информации в правительственном аппарате Берлина и в земельных парламентах приобрёл явно большее значение.

Высокопоставленный сотрудник разведки сообщил, что российских спецагентов трудно контролировать, передаёт Focus. Благодаря хорошей практической подготовке они в значительной степени неподконтрольны немецким органам безопасности. К такому выводу недавно пришёл и Джон Соерс, возглавлявший в прошлом британскую секретную службу МИ-6. По его словам, лишь десять процентов «агрессивной разведывательной деятельности» России в Европе известны западным органам безопасности, заключает немецкое издание.

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