FAZ: «крайне серьёзный враждебный акт» — шпионский скандал угрожает тесным связям России и Италии

История с арестом капитана ВМС Италии и российского офицера, задержанных, как заявляет Рим, при передаче секретной документации, сопровождалась резкими заявлениями с итальянской стороны, сообщает Frankfurter Allgemeine. Немецкое издание не исключает, что шпионский скандал омрачит тесные российско-итальянские отношения.

Шпионский скандал может омрачить отношения России и Италии. В среду итальянские власти сообщили, что в Риме задержаны капитан ВМС Италии и российский офицер, работающий при посольстве России. Как говорится в заявлении, они обвиняются в «тяжких преступлениях, связанных со шпионажем и государственной безопасностью». Итальянские карабинеры задержали двух мужчин во вторник вечером при передаче секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. По сообщениям СМИ, речь шла о €5 тыс. Деньги были конфискованы в ходе задержания, сообщает Frankfurter Allgemeine.

В среду утром МИД Италии вызвал к себе российского посла Сергея Разова. Ему было объявлено о том, что российский военный, аккредитованный при посольстве, и его «непосредственный начальник» должны немедленно покинуть страну из-за этого «крайне серьёзного враждебного акта». МИД России выразил сожаление в связи с высылкой из Рима двух сотрудников российского посольства. «О наших возможных шагах в связи с акцией, не соответствующей уровню двусторонних отношений, объявим дополнительно», — указали в министерстве.

Москва привыкла отвечать на высылку российских дипломатов выдворением такого же числа дипломатов соответствующей страны. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в сообщении на Facebook поблагодарил «спецслужбы и все государственные органы, работающие на благо безопасности» Италии.

По сообщениям СМИ, российскому офицеру могли передать, в частности, сверхсекретные документы, касавшиеся функционирования НАТО. Речь идёт о сведениях, связанных с охраняемыми телекоммуникационными сетями НАТО, и о картографических материалах. Возможно, шпионский скандал затронул не только национальную безопасность Италии, но и безопасность других государств— членов НАТО.

В случае, если военный суд признает капитана ВМС Италии виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Задержанию предшествовало многомесячное наблюдение итальянских спецслужб за двумя подозреваемыми. Долгие годы Рим и Москва поддерживали тесные дипломатические отношения. В марте прошлого года Россия направила в Италию медицинский персонал, аппараты ИВЛ, респираторы и защитные костюмы для врачей и медсестер.

Гуманитарные грузы были доставлены в Ломбардию с помощью военной техники. На носу и дверях самолётов Ил-76 были изображены два сердечка, окрашенные в цвета российского и итальянского флагов. Рядом на русском, английском и итальянском языках было написано: «Из России с любовью», — аллюзия на фильм про Джеймса Бонда.

В течение многих лет правая партия «Лига» под руководством бывшего министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини поддерживает дружеские отношения с Кремлём и лицами из окружения Владимира Путина. В последнее время Россия агитирует за использование вакцины «Спутник V» в Италии. Недавно премьер-министр Италии Марио Драги выразил готовность закупить российскую вакцину даже без одобрения Европейского агентства лекарственных средств: «Если европейская координация, особенно в здравоохранении, не работает, нужно быть готовым действовать самим. И это говорю не только я. Это нормальный прагматизм», — заявил Драги.

Римский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani начал проведение научных испытаний российской вакцины «Спутник V». Учёные планируют изучить эффективность российской вакцины в борьбе против британского, бразильского и южноафриканского вариантов коронавируса.

Инцидент в Риме стал последним в ряду шпионских скандалов, связанных с Россией. 19 марта София объявила, что в отношении нескольких граждан Болгарии ведётся расследование по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. В декабре Нидерланды также выслали двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже, пишет Frankfurter Allgemeine.