Bild: российская навигация — в бундесвере испугались утечки данных с немецких подлодок

В бундесвере обнаружили уязвимость на своих подводных лодках — навигационные системы российского производства, сообщает Bild. Эксперты считают, что используемый в них метод шифрования недостаточно безопасен, и этот недостаток может быть использован для шпионажа или саботажа. В немецкой партии зелёных потребовали объяснить, почему разработку программного обеспечения поручили компании из России, а не одной из стран — членов НАТО.

Для бундесвера Балтийское море — это «мокрый фланг», пишет Bild. Здесь Россия наращивает своё военное присутствие, проводит манёвры, во время которых военные корабли главы Кремля Владимира Путина доплывают до самых берегов Германии. В осуществлении разведывательной деятельности немецкие ВМС делают ставку на подводные лодки, которые, казалось бы, невозможно заметить. Но расследование Bild показало, что у них есть уязвимость. Дело в том, что навигационное оборудование на борту российского производства. И используемый им метод шифрования не соответствует военным стандартам, то есть недостаточно безопасен. В связи с этим в бундесвере опасаются, что данные можно будет перехватить и даже изменить.

В 2005-м ещё при канцлере Герхарде Шрёдере системами российской компании «Транзас» были оснащены сотни кораблей немецких ВМС. И позже Берлин закупал оборудование у этого поставщика, устанавливая его на подводные лодки новейших моделей. Предприятие было основано в Санкт-Петербурге в 1990 году. Оно работало как в гражданской, так и в военной сфере. К примеру, разрабатывало боевые симуляторы для российского флота, за что в своё время даже получало награду от главы российского Генштаба Николая Макарова. В 2018-м компанию купило финское предприятие Wartsila, но отделение, занимающееся оборонкой, осталось в российских руках. Сегодня бывшие инженеры «Транзас» разрабатывают для Кремля боевые дроны. Из-за тесных контактов с Москвой эти сотрудники находятся у западных спецслужб под особым наблюдением.

При этом летом 2020 года Федеральное ведомство по охране конституции уже предупреждало о том, что морские навигационные системы бундесвера могут подвергнуться атаке со стороны иностранных государств с целью шпионажа или же саботажа. Говорилось, что противник может перехватить и даже изменить данные, в результате чего корабли утратят боеспособность. В ответ на запрос Bild по этому вопросу в Министерстве обороны Германии сообщили, что правительство прилагает огромные усилия для обеспечения «кибербезопасности, ИТ-безопасности и безопасности шифрования». Однако эксперт фракции зелёных по вопросам обороны Тобиас Линднер требует большего: «Министерство должно срочно объяснить, почему не задействовало производителей программного обеспечения из стран — членов НАТО».