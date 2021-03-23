Обозреватель Guardian: применение кибероружия увеличивает риск ядерного конфликта

США и Великобритания сегодня на словах выступают за ядерное разоружение и глобальный контроль над вооружениями, но на деле обе страны расширяют свой ядерный арсенал в ответ на неядерные опасности, вроде киберугроз со стороны России. Как считает автор The Guardian, конечно, провокации со стороны Москвы заслужили жёсткий ответный удар, однако узаконивание и усиление наступательного применения кибероружия массового поражения разжигает глобальную гонку кибероружия, одновременно увеличивая и риск ядерного конфликта.

США вводили санкции против России из-за Крыма, после отравления Скрипалей, а также из-за Алексея Навального, но это никак не повлияло на Владимира Путина. Как пишет The Guardian, Джо Байден прекрасно это понимает, и, возможно, что у него нашли, как можно эффективно усилить давление на Москву.

Как отмечает издание, хотя на этой неделе ожидается введение дополнительных санкций, официальные лица говорят, что основные усилия США в отношении России будут потенциально состоять в полуподпольных кибератаках на российские разведывательные агентства, военные и правительственные сети, а советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан даже открыто обсуждал грядущие кибератаки.

«Я считаю, что ряд мер, которые русские поймут, а остальной мир, вероятно, не заметит, будет наиболее эффективным в том, что касается прояснения, на что мы готовы пойти», — сказал Салливан.

Однако, продолжает автор статьи, эта кибербомбардировка, которая, возможно, уже началась, может спровоцировать ответные меры, и они заденут и другие страны. Так, в вышедшем на прошлой неделе обзоре политики в области обороны и безопасности Великобритании основным поводом для волнения стало беззаконие быстроразвивающихся технологий кибервойны в мире.

В отличие от ядерного оружия, в этой сфере нет никаких сдерживающих правил или международных соглашений. При этом, как отмечается в обзоре, крупная кибератака может нанести столько же вреда жизненно важной национальной инфраструктуре, что и атомная бомба. Согласно докладу Королевского института международных отношений, опубликованному в 2018 году, подобное может случайно спровоцировать запуск британских ядерных ракет.

Страх кибератак помогает объяснить план Великобритании в одностороннем порядке увеличить свой арсенал ядерных боеголовок на 40% и значительно снизить порог для применения ядерного оружия первым. Как говорится в обзоре, пересмотр этой позиции отражает угрозу, исходящую от «возникающих технологий, которые могут производить эффект сопоставимый» с использованием ядерного, химического или биологического оружия».

«Остаётся непонятным, что конкретно правительство Бориса Джонсона понимает под «возникающими технологиями». Однако очевидно, что сейчас кибератака теоретически может привести к атаке ракетами «Трайдент» против того, кого считают за неё ответственным», — пишет автор материала.

По его мнению, США и Великобритания оказались в «нелогичной кроличьей норе в стиле Льюиса Кэрролла»: обе страны на словах выступают за ядерное разоружение и глобальный контроль над вооружениями, читают Ирану и Северной Корее лекции о вреде бомб, но, как ни парадоксально, Лондон и Вашингтон расширяют свой ядерный арсенал в ответ на неядерные опасности, вроде киберугроз.

«Непрекращающиеся провокации со стороны России заслужили жёсткий ответный удар. Однако узаконивая и усиливая наступательное применение кибероружия массового поражения, Байден разжигает глобальную гонку кибероружия, одновременно увеличивая риск ядерного конфликта. Может быть, это не самый разумный способ заставить Путина подчиниться», — подводит итог автор The Guardian.