NYT: у США не хватает улик, чтобы обвинять в «гаванском синдроме» Россию
Основной теорией «гаванского синдрома» являются направленные атаки в СВЧ-диапазоне, однако на секретном совещании с участием высокопоставленных руководителей было заявлено, что многомесячное расследование так и не привело к конкретным результатам. Согласно информации The New York Times, в пошедшую пятницу высокопоставленных помощников президента Байдена проинформировали, что эксперты, изучающие таинственный недуг, который поражает многочисленных дипломатов, разведчиков и членов их семей, до сих пор не могут найти доказательства в подтверждение основной теории о сверхвысокочастотных атаках, осуществляемых российскими агентами.
Как отмечает издание, данное сообщение прозвучало «на весьма необычном секретном совещании», которое созвала директор Национальной разведки Эврил Хейнс, о чём сообщили анонимные источники из числа высокопоставленных представителей президентской администрации. На нём присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен, генеральный прокурор Меррик Гарланд, директор ЦРУ Уильям Бернс и директор ФБР Кристофер Рэй. Цель встречи состояла в том, чтобы дать оценку расследованиям и лечению жертв так называемого гаванского синдрома, отличительными чертами которого является головная боль, головокружение и потеря памяти. На эти симптомы жаловались многие сотрудники Госдепартамента, Центрального разведывательного управления и члены их семей.
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