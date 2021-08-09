NYT: у США не хватает улик, чтобы обвинять в «гаванском синдроме» Россию

По информации источников The New York Times, американские разведчики провели секретное совещание, на котором сообщили, что основной теорией так называемого гаванского синдрома, от которого пострадали многие сотрудники Госдепартамента, Центрального разведывательного управления и члены их семей, являются направленные атаки в СВЧ-диапазоне. Однако многомесячное расследование так и не привело к конкретным результатам — и эксперты до сих пор не могут найти доказательства в подтверждение основной теории о сверхвысокочастотных атаках, осуществляемых российскими агентами.

Основной теорией «гаванского синдрома» являются направленные атаки в СВЧ-диапазоне, однако на секретном совещании с участием высокопоставленных руководителей было заявлено, что многомесячное расследование так и не привело к конкретным результатам. Согласно информации The New York Times, в пошедшую пятницу высокопоставленных помощников президента Байдена проинформировали, что эксперты, изучающие таинственный недуг, который поражает многочисленных дипломатов, разведчиков и членов их семей, до сих пор не могут найти доказательства в подтверждение основной теории о сверхвысокочастотных атаках, осуществляемых российскими агентами.

Как отмечает издание, данное сообщение прозвучало «на весьма необычном секретном совещании», которое созвала директор Национальной разведки Эврил Хейнс, о чём сообщили анонимные источники из числа высокопоставленных представителей президентской администрации. На нём присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен, генеральный прокурор Меррик Гарланд, директор ЦРУ Уильям Бернс и директор ФБР Кристофер Рэй. Цель встречи состояла в том, чтобы дать оценку расследованиям и лечению жертв так называемого гаванского синдрома, отличительными чертами которого является головная боль, головокружение и потеря памяти. На эти симптомы жаловались многие сотрудники Госдепартамента, Центрального разведывательного управления и члены их семей.

На созванной встрече экспертные группы доложили, что основной версией остаётся теория о микроволновых лучах, нацеленных на государственные здания и резиденции. Это либо составная часть разведывательной деятельности, либо целенаправленная попытка нанести удар по американским официальным представителям с применением невидимого, подрывающего здоровье оружия, которое очень трудно выявить.

«Возможно, это начиналось как шпионская работа, но потом превратилось в скрытое средство нападения», — сказал один знакомый с ходом расследования чиновник.

Он отметил, что враги Америки на протяжении многих лет использовали сверхвысокочастотную технику в попытке воссоздания текстов, печатаемых на пишущих машинках, а затем на компьютерной клавиатуре, а позже делали это для перехвата сотовой связи.

«Но больше всего расстраивает отсутствие окончательных выводов, — сказал этот чиновник, — которые позволили бы президенту призвать к ответу русских, как он сделал в случае с кибератаками».