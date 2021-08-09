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NYT: у США не хватает улик, чтобы обвинять в «гаванском синдроме» Россию

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По информации источников The New York Times, американские разведчики провели секретное совещание, на котором сообщили, что основной теорией так называемого гаванского синдрома, от которого пострадали многие сотрудники Госдепартамента, Центрального разведывательного управления и члены их семей, являются направленные атаки в СВЧ-диапазоне. Однако многомесячное расследование так и не привело к конкретным результатам — и эксперты до сих пор не могут найти доказательства в подтверждение основной теории о сверхвысокочастотных атаках, осуществляемых российскими агентами.
NYT: у США не хватает улик, чтобы обвинять в «гаванском синдроме» Россию
Reuters

Основной теорией «гаванского синдрома» являются направленные атаки в СВЧ-диапазоне, однако на секретном совещании с участием высокопоставленных руководителей было заявлено, что многомесячное расследование так и не привело к конкретным результатам. Согласно информации The New York Times, в пошедшую пятницу высокопоставленных помощников президента Байдена проинформировали, что эксперты, изучающие таинственный недуг, который поражает многочисленных дипломатов, разведчиков и членов их семей, до сих пор не могут найти доказательства в подтверждение основной теории о сверхвысокочастотных атаках, осуществляемых российскими агентами.

Как отмечает издание, данное сообщение прозвучало «на весьма необычном секретном совещании», которое созвала директор Национальной разведки Эврил Хейнс, о чём сообщили анонимные источники из числа высокопоставленных представителей президентской администрации. На нём присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен, генеральный прокурор Меррик Гарланд, директор ЦРУ Уильям Бернс и директор ФБР Кристофер Рэй. Цель встречи состояла в том, чтобы дать оценку расследованиям и лечению жертв так называемого гаванского синдрома, отличительными чертами которого является головная боль, головокружение и потеря памяти. На эти симптомы жаловались многие сотрудники Госдепартамента, Центрального разведывательного управления и члены их семей.

На созванной встрече экспертные группы доложили, что основной версией остаётся теория о микроволновых лучах, нацеленных на государственные здания и резиденции. Это либо составная часть разведывательной деятельности, либо целенаправленная попытка нанести удар по американским официальным представителям с применением невидимого, подрывающего здоровье оружия, которое очень трудно выявить.
 
«Возможно, это начиналось как шпионская работа, но потом превратилось в скрытое средство нападения», — сказал один знакомый с ходом расследования чиновник. 
 
Он отметил, что враги Америки на протяжении многих лет использовали сверхвысокочастотную технику в попытке воссоздания текстов, печатаемых на пишущих машинках, а затем на компьютерной клавиатуре, а позже делали это для перехвата сотовой связи.
 
«Но больше всего расстраивает отсутствие окончательных выводов, — сказал этот чиновник, — которые позволили бы президенту призвать к ответу русских, как он сделал в случае с кибератаками».
 
 
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