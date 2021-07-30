Издевательств ради: DN предположила, зачем России провоцировать «гаванский синдром» у дипломатов

Хотя генезис «гаванского синдрома», на который не раз жаловались американские дипломаты на Кубе, пока не удалось доподлинно установить, эксперты допускают, что его вызывают микроволны, а возможным злоумышленником является Россия, пишет Dagens Nyheter. По мнению издания, такие действия Москвы выглядели бы логично, так как с помощью микроволн она теоретически может издеваться над иностранными дипломатами с целью вывести их из психологического равновесия.

Первые упоминания о так называемом гаванском синдроме появились в 2017 году, когда несколько американских дипломатов из кубинского посольства начали жаловаться на различные симптомы перманентного свойства — провалы в памяти, звон в ушах, головную боль и тошноту. О подобных инцидентах рассказывали также и дипломаты из Канады. Кроме того, 16 июля издание The New Yorker сообщило, что в посольстве США в Вене отмечено более 20 подобных случаев, пишет Dagens Nyheter.

Эксперты по-прежнему гадают о генезисе «гаванского синдрома», однако считается, что его наиболее вероятная причина — это микроволны. К такому выводу в своём докладе пришли, в частности, Национальные академии наук, инженерного дела и медицины; и руководитель научного направления в Шведском институте оборонных исследований Томас Хуртиг согласен с подобной оценкой.

«В моей сфере деятельности — микроволны в электронике — цель нанесения вреда людям не преследуется, притом что существуют международные соглашения о недопустимости применения электромагнитного оружия против людей. Что ещё ужаснее, так это то, что его использовали даже не в военном конфликте, хотя в какой-то степени шпионы под эту категорию всё же подпадают», — объяснил он.

По его словам, первые известные исследования на эту тему начались довольно давно. Влияние импульсных микроволн на людей в США решили изучить после того, как техники, работающие рядом с радиолокационными станциями, пожаловались, что слышат щелчки. Так был открыт эффект Фрея: люди воспринимали звук, идущий изнутри черепа из-за микроволнового излучения, как звук извне.

«Речь всегда идёт об импульсах, а не о непрерывных сигналах, и ключ здесь кроется в нахождении правильной длительности паузы, но счёт идёт на миллионные доли секунды. При определённом сочетании частоты импульсов и повторений оказалось, что сильные микроволны и не нужны, то есть оборудование может быть и не слишком мощным», — пояснил он.

Хуртиг считает, что подобные атаки можно проводить с дистанции в нескольких сотен метров при условии наличия оборудования, которое без труда помещается в легковую машину.

«Это один из факторов, усложняющих изучение этого вопроса, потому что, если я правильно понял произошедшее в Вене, то там вся территория посольства была огорожена и даже на машине проехать было нельзя. Либо им как-то удалось пронести это оборудование, либо они занимались этим на значительном удалении, но утверждать наверняка я не берусь», — отметил он.

Разумеется, поиск возможных злоумышленников продолжается далеко не только по научным каналам, и, если верить разведке США, многое говорит в пользу того, что здесь замешана Москва. В частности, в статье журнала GQ говорится о том, что мобильные телефоны российских агентов можно связать с различными случаями возникновения «гаванского синдрома». Тем не менее Россия все обвинения отрицает.

Между тем высокопоставленные советники как Дональда Трампа, так и Джо Байдена уверены, что Россия, возможно, пыталась таким образом грубыми методами заполучить цифровую информацию. По словам же исследователя Оскара Йонссона, «очень может быть», что Гаванский синдром вызван технологиями российского происхождения.

«Ещё с 1990-х годов русские много говорили об оружии, «основанном на новых физических принципах», способном оказывать разное влияние на людей. В этот список входят сыворотка правды, лазеры и ненасильственные средства вроде длинноволнового оружия, а также различные яды», — отметил он.

«На самом деле мотивы могут быть довольно прозаичными. Тут могут быть и сигналы, призванные провоцировать дипломатов, особенно тех, кто занимается деликатными с политической точки зрения вопросами, — это, например, те, кто ведёт диалог с оппозицией, или люди, предположительно работающие агентами разведки под прикрытием спецслужб, — однако всё это также может быть только измывательств ради», — предположил Йонссон.

По его мнению, если за возможными атаками на дипломатов на Кубе стоит Россия, то это было бы довольно логично. Заниматься подобным в Москве — значит выдать себя с головой и нарваться на ответные меры, в то время как Куба может стать хорошим полигоном для тестирования оборудования. Подобные действия в Вене также не лишены определённого смысла.

«Исторически Вена всегда смахивала на столицу шпионов, там много чего творилось даже после окончания холодной войны. Например, именно там произошёл обмен агентами после того, как ФБР вскрыло шпионскую сеть с участием Анны Чапман в 2010 году. У русских там очень много дипломатов», — напомнил Йонссон.

Появление у дипломатов незначительных травм может показаться безобидным феноменом, однако этот метод претендует на высокую эффективность. К тому же микроволны не оставляют следов, в то время как человек, чувствующий себя мишенью, может вполне выйти из психологического равновесия.

«Я бы сказал, что это относительно мягкий способ поиздеваться над кем-то, в то время как преследованиями дипломатов Россия занимается уже очень давно. Классический пример — это когда в ваш дом проникает агент и пользуется туалетом, не смывая за собой воду; или же он подменяет содержимое бутылок с алкоголем и открывает окно. С помощью множества разных мелочей можно заставить жертву усомниться в её здравомыслии», — подытожил Оскар Йонссон.