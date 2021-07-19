New Yorker: Вена — новый очаг «гаванского синдрома» среди дипломатов и разведчиков США

Новым очагом «гаванского синдрома» стала Вена, где около двух десятков американских официальных лиц пожаловались на характерные для этого недуга симптомы, сообщает The New Yorker. Точная причина этого заболевания, как поясняет издание, пока неизвестна, однако в Вашингтоне подозревают, что за этими «аномальными инцидентами со здоровьем» может стоять Россия, говорится в статье.
Вена стала новым очагом «гаванского синдрома», пишет The New Yorker.
С тех пор как Джо Байден вступил в должность, около двух десятков американских разведчиков, дипломатов и других правительственных чиновников в австрийской столице сообщили о загадочных недугах, похожих на «гаванский синдром».
По словам американских официальных лиц, количество возможных новых случаев в Вене — давнем месте контактов между разведками России и США — уже превышает число подобных инцидентов в любом другом городе, кроме самой Гаваны, где были зафиксированы первые случаи.
Точная причина заболеваний в Вене, которые правительственные структуры США официально называют «аномальными» или «необъяснимымиинцидентами со здоровьем», остаётся неизвестной. Однако в связи с резким ростом подобных случаев ЦРУ, Госдепартамент и другие ведомства уже удвоили свои усилия по установлению причины этого недуга и по выявлению виновного или виновных.
По словам одного из представителей ЦРУ, глава этого ведомства Уильям Бёрнс «лично взаимодействовал с персоналом, пострадавшим от аномальных инцидентов со здоровьем, и крайне заинтересован в их благополучии и в установлении причин этих инцидентов».
Как отмечает издание, в личных беседах Бёрнс называет эти недуги «атаками», а не инцидентами.
«Гаванский синдром» называется так, поскольку именно в столице Кубы сотрудники ЦРУ и Госдепартамента впервые в 2016 и 2017 годах начали сообщать о том, что испытывали странные звуковые ощущения и чувство давления в голове.
Некоторые из пострадавших заявляли, что испытывали подобные ощущения даже в своих домам, квартирах и гостиничных номерам в Гаване.
Часть пациентов сообщили, что им казалось, будто они стоят в невидимом луче энергии. У многих из них были выявлены различные симптомы: от головной боли и головокружения до проблем со зрением.
Специалисты Пенсильванского университета использовали передовые МРТ для изучения мозга 40 первых пациентов из Гаваны.
Они не обнаружили никаких признаков физического воздействия на черепа пострадавших, однако выявили у пациентов признаки повреждения мозга, будто бы у них было, как выразился один из специалистов, «сотрясение мозга без сотрясения».
Высокопоставленные чиновники из администраций Трампа и Байдена подозревают, что в этом синдроме виноваты русские.
Их рабочая гипотеза заключается в том, что оперативники, работающие на ГРУ, нацеливают устройства с микроволновым излучением на американских должностных лиц, возможно, для кражи данных с их компьютеров или смартфонов, что наносит серьёзный вред людям, на которых направлены эти устройства. Но аналитики и оперативники американской разведки до сих пор не смогли найти никаких конкретных доказательств ни использования микроволнового излучения, ни причастности русских, отмечает The New Yorker.
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