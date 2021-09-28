Daily Telegraph: в ЦРУ планировали захват или ликвидацию Ассанжа

Руководство ЦРУ обсуждало возможность захвата или ликвидации Джулиана Ассанжа во время его нахождения в Великобритании, пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на слова бывших сотрудников спецслужб и правительств. Издание пишет, что в ЦРУ опасались того, что российские спецслужбы вывезут Ассанжа в Москву. Отмечается, что в итоге планы не были одобрены ни в Лондоне, ни в Вашингтоне.

В ЦРУ обсуждали возможность захвата или даже убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне, пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на показания бывших сотрудников британского правительства.

Издание, ссылаясь на данные Yahoo News, сообщает, что руководство ЦРУ было так рассержено публикацией секретных материалов, что запросило проработку планов возможной ликвидации Ассанжа. Как пишет The Daily Telegraph, в ЦРУ опасались, что Ассанжа может перехватить Россия: анонимные высокопоставленные лица утверждают, что среди возможных сценариев были перестрелки с агентами российских спецслужб на улицах Лондона, намеренное столкновение с российской дипломатической машиной, перевозящей Ассанжа, и его дальнейший перехват, а также стрельба по шинам самолёта с Ассанжем с целью предотвращения его полёта в Москву.

Однако все эти планы не были одобрены ни юристами Белого дома, ни правительством Великобритании, сообщает The Daily Telegraph. По словам адвоката Ассанжа Бэрри Поллака, новые сведения о планах ЦРУ должны повлиять на планы Лондона и укрепить решение британских судов об отмене экстрадиции Ассанжа в США.

Как пишет издание, резкая реакция ЦРУ была обусловлена тем, что WikiLeaks публиковала данные о том, как агенты управления взламывали телефоны Apple и Android в рамках своих операций. Кроме того, слухи о планах по ликвидации Ассанжа участились после появления информации о том, что Россия может попытаться вызволить его и доставить в Москву.

Согласно словам одного из бывших сотрудников американских спецслужб, ЦРУ обсуждали с британской стороной возможность перехвата Ассанжа, но те наотрез отказались от такой идеи.

«Как гражданин США я считаю возмутительным, что наше правительство планировало захват или даже убийство человека без какого-либо судебного процесса, просто потому, что он публиковал секретную информацию», — приводит издание слова Бэрри Поллака.