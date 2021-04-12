Guardian: «компрометирует Британию» — невеста Ассанжа призвала освободить его из-под ареста

Затянувшееся заключение основателя WikiLeaks в лондонской тюрьме строгого режима наносит глобальный ущерб репутации Соединённого Королевства. Такое мнение в интервью The Guardian высказала Стелла Моррис, невеста Джулиана Ассанжа. Она также выразила надежду, что давление правозащитных организаций вынудит администрацию Джо Байдена изменить отношение к этому процессу.

Соединённое Королевство займёт более уверенную позицию в противостоянии авторитарным режимам, если убедит администрацию Байдена отказаться от призыва об экстрадиции Джулиана Ассанжа по обвинению в шпионаже. Такое мнение в интервью The Guardian высказывает невеста основателя WikiLeaks Стелла Моррис.

Моррис, у которой двое детей от Ассанжа, пытается расширить кампанию в его поддержку. По её словам, затянувшееся заключение разоблачителя в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш наносит глобальный ущерб репутации страны.

«Обращение с Джулианом неустанно компрометирует Великобританию во всём мире. Оно позволяет авторитарным правительствам зарабатывать очки, как в частном порядке, так и на международных форумах, включая ООН», — говорит Моррис в интервью, совпавшем с двухлетним заключением Ассанжа.

«Невозможно начать конкуренцию новых ценностей с Китаем до тех пор, пока Джулиан Ассанж находится в Белмарше за публикации о военных преступлениях. Это просто не сработает. Вам не удастся занять высокие моральные позиции, если у вас будет такая отправная точка», — рассуждает она.

«Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сказал: разница между Китаем и Америкой заключается в том, что Китай сажает своих критиков в тюрьму. Я не уверена, что британское правительство осведомлено о том, сколько международной критики оно вызывает в этом вопросе, или о том, какой урон оно наносит своей мягкой силе», — считает Моррис.

На её взгляд, арест основателя WikiLeaks — это инструмент, которым «раз за разом мутузят Великобританию». Ведь авторитарные лидеры, от которых Лондон требует освободить политических заключённых, могут ответить: «А как насчёт Джулиана Ассанжа?»

Моррис отмечает, что МИД Великобритании проводит крупную глобальную кампанию за свободу прессы и в то же время держит Ассанжа в тюрьме. «Все крупные правозащитные группы единодушны в этом вопросе», — уверяет она.

К разочарованию Моррис, пока новая администрация Байдена заявляет о своём намерении обжаловать принятое в феврале решение британского суда об отказе в экстрадиции Ассанжа в связи с состоянием его психического здоровья. Судья отклонила большинство аргументов о свободе прессы, выдвинутых адвокатами Ассанжа. Она также отказала основателю WikiLeaks в освобождении под залог, напоминает издание.

Тем не менее Моррис надеется, что новый генеральный прокурор США Меррик Гарланд, который известен уважительным отношением к свободе слова, рассмотрит дело Ассанжа по-новому. Кроме того, по её словам, правозащитные группы оказывают серьёзное давление на команду Байдена в этом вопросе, заключает The Guardian.