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Guardian: «компрометирует Британию» — невеста Ассанжа призвала освободить его из-под ареста

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Затянувшееся заключение основателя WikiLeaks в лондонской тюрьме строгого режима наносит глобальный ущерб репутации Соединённого Королевства. Такое мнение в интервью The Guardian высказала Стелла Моррис, невеста Джулиана Ассанжа. Она также выразила надежду, что давление правозащитных организаций вынудит администрацию Джо Байдена изменить отношение к этому процессу.
Guardian: «компрометирует Британию» — невеста Ассанжа призвала освободить его из-под ареста
Reuters

Соединённое Королевство займёт более уверенную позицию в противостоянии авторитарным режимам, если убедит администрацию Байдена отказаться от призыва об экстрадиции Джулиана Ассанжа по обвинению в шпионаже. Такое мнение в интервью The Guardian высказывает невеста основателя WikiLeaks Стелла Моррис.

Моррис, у которой двое детей от Ассанжа, пытается расширить кампанию в его поддержку. По её словам, затянувшееся заключение разоблачителя в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш наносит глобальный ущерб репутации страны.
 
«Обращение с Джулианом неустанно компрометирует Великобританию во всём мире. Оно позволяет авторитарным правительствам зарабатывать очки, как в частном порядке, так и на международных форумах, включая ООН»,  говорит Моррис в интервью, совпавшем с двухлетним заключением Ассанжа.
 
«Невозможно начать конкуренцию новых ценностей с Китаем до тех пор, пока Джулиан Ассанж находится в Белмарше за публикации о военных преступлениях. Это просто не сработает. Вам не удастся занять высокие моральные позиции, если у вас будет такая отправная точка»,  рассуждает она.
 
«Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сказал: разница между Китаем и Америкой заключается в том, что Китай сажает своих критиков в тюрьму. Я не уверена, что британское правительство осведомлено о том, сколько международной критики оно вызывает в этом вопросе, или о том, какой урон оно наносит своей мягкой силе»,  считает Моррис.
 
На её взгляд, арест основателя WikiLeaks  это инструмент, которым «раз за разом мутузят Великобританию». Ведь авторитарные лидеры, от которых Лондон требует освободить политических заключённых, могут ответить: «А как насчёт Джулиана Ассанжа?»
 
Моррис отмечает, что МИД Великобритании проводит крупную глобальную кампанию за свободу прессы и в то же время держит Ассанжа в тюрьме. «Все крупные правозащитные группы единодушны в этом вопросе»,  уверяет она.
 
К разочарованию Моррис, пока новая администрация Байдена заявляет о своём намерении обжаловать принятое в феврале решение британского суда об отказе в экстрадиции Ассанжа в связи с состоянием его психического здоровья. Судья отклонила большинство аргументов о свободе прессы, выдвинутых адвокатами Ассанжа. Она также отказала основателю WikiLeaks в освобождении под залог, напоминает издание.
 
Тем не менее Моррис надеется, что новый генеральный прокурор США Меррик Гарланд, который известен уважительным отношением к свободе слова,  рассмотрит дело Ассанжа по-новому. Кроме того, по её словам, правозащитные группы оказывают серьёзное давление на команду Байдена в этом вопросе, заключает The Guardian.
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источник
Guardian Великобритания Европа
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WikiLeaks Великобритания Джо Байден Джулиан Ассанж суд США тюрьма экстрадиция
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