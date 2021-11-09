CNN: директор ЦРУ пообщался с Путиным — его беспокоят российские войска на границе с Украиной

CNN стало известно, о чём беседовали по телефону директор ЦРУ Уильям Бёрнс с президентом России Владимиром Путиным. Бёрнс выразил серьёзную озабоченность «наращиванием российских войск на границе с Украиной». Как отмечает канал, его главной целью было не допустить обострения обстановки в регионе, а также дать понять, что США внимательно следят за ситуацией.

На прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бёрнс провёл разговор с президентом России Владимиром Путиным — что бывает нечасто. В этой беседе Бёрнс выразил «серьёзную» озабоченность Вашингтона по поводу наращивания российской военной группировки рядом с украинской границей, а также попытался понять, что Москва собирается делать дальше, пишет CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Сам факт разговора подтвердил также и официальный представитель российского президента Дмитрий Песков.

«Такой разговор имел место, телефонный», — заявил он CNN.

Ранее CNN сообщал, что Бёрнс прибыл в Москву на фоне беспокойства ряда американских чиновников, которые опасаются, что Россия может нарастить масштабы своего «военного вмешательства» в дела Украины.

В частности, один источник канала отметил, что США испытывают «серьёзные опасения» по поводу наращивания российского присутствия. «С нашей стороны было бы глупо не рассматривать возможность вторжения или интервенции», — добавил он.

Между тем Песков сообщил, что в ходе переговоров стороны обсудили «двусторонние отношения, кризисную ситуацию в дипломатической практике», а также обменялись мнениями по региональным конфликтам.

«Разумеется, были затронуты и вопросы кибербезопасности», — добавил пресс-секретарь.

Между тем различные американские чиновники по-разному объясняют подобную деятельность Москвы: кто-то считает, что Россия, возможно, готовится к вторжению, кто-то — что она просто проводит учения или пытается запугать Украину.

Что же касается последней, то в публичном пространстве страна пытается не заострять внимание на том, что российское военное присутствие на её границе превышает норму. По словам Министерства обороны Украины, с помощью подобных действий Москва старается поддержать напряжённость в регионе, а также оказать политическое давление на соседние страны.

На спутниковых снимках компании Maxar Technologies прослеживаются передвижения российских войск и техники, которые беспокоят чиновников США. В частности, на них можно видеть российские танки и артиллерию, которые находятся рядом с Ельней, из-за чего администрация Байдена опасается, что Россия может начать вторжение.

В связи с этим Байден отправил Бёрнса в Москву, чтобы тот предотвратил обострение ситуации, для чего он встретился с российскими чиновниками и предупредил их, что США внимательно следят за всеми передвижениями войск.

Бёрнс также упомянул об опасениях США насчёт того, что Россия может использовать поставки газа в качестве рычага давления, учитывая, что Украине и ряду других стран Европы грозит энергетический кризис.