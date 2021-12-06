Корреспондент: украинский министр призвал страны Запада направить свои войска ближе к российской границе

Украинский министр обороны Алексей Резников призвал Великобританию, США и Канаду направить на российско-украинскую границу своих военных инструкторов. Как пишет «Корреспондент», по его мнению, именно сейчас нужно предпринимать шаги для «сдерживания» президента России Владимира Путина от вторжения на Украину, поскольку потом «будет слишком поздно».
Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Британию, США и Канаду направить своих военных инструкторов поближе к российской границе. Как пишет «Корреспондент», по его мнению, это «поможет сдержать российскую агрессию».
Как заявил Резников, именно сейчас нужно предпринимать шаги для сдерживания президента России Владимира Путина от вторжения на Украину, поскольку потом «будет слишком поздно». Например, по его мнению, США, Канада и Британия могли бы отправить на Украину больше своих инструкторов и предоставить средства обороны.
«У канадцев есть учебная программа с нами на Украине. Я думаю, что мы можем её расширить. Вместо того чтобы иметь здесь 50 военных инструкторов, пришлите 500 инструкторов», — предложил Резников в интервью изданию The Globe and Mail.
Иностранных военных, как отметил министр, нужно разместить поближе к линии фронта, поскольку сегодня они находятся за более чем 1000 км от российской границы.
«Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы были развёрнуты в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеиный. На этих территориях должны развеваться три флага: флаг Канады, флаг США и флаг Британии. Это также было бы хорошим знаком для россиян — что вы здесь», — сказал он.
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