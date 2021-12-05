Bloomberg узнал о напряжённом споре Лаврова и Блинкена из-за Украины

Между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном завязался спор на повышенных тонах на неформальном ужине перед заседанием Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме, пишет Bloomberg. Как отмечается, министры поспорили из-за ситуации на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен поспорили на повышенных тонах относительно ситуации на Украине, сообщает Bloomberg.

По словам источников новостного агентства, пожелавших остаться анонимными, напряжённый спор завязался в Стокгольме 1 декабря на неформальном ужине перед заседанием Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В частности, в ходе мероприятия Лавров заявил, что, с точки зрения Кремля, события на Украине в 2014 году являются государственным переворотом. Кроме того, министр обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они подавляют инакомыслие и пытаются угрожать России.

Блинкен в ответ на это заявил, что силы, лояльные бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, якобы были причастны к расстрелу мирных протестующих в Киеве в 2014 году, в результате которого погибли более 100 человек. После этого, отметил госсекретарь, Янукович бежал в Россию. Глава американского внешнеполитического ведомства также сказал российскому коллеге, что НАТО является оборонительным альянсом.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отвергла предположения о том, что Блинкен выиграл спор с Лавровым. Дипломат ответила на сообщения украинских СМИ о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Блинкен «поставили Лаврова на место в ходе неформального ужина».

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая организовала ужин, предшествовавший встрече ОБСЕ в четверг, на своей страничке в Twitter отметила, что беседа свидетельствует о том, что официальные переговоры будут «живыми, смелыми и честными».

Как напоминает Bloomberg, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во вторник 7 декабря проведут видеозвонок, в ходе которого американский лидер намерен «подчеркнуть озабоченность США» российской военной активностью на границе Украины. Кроме того, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден вновь подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.