Джон Болтон: у нас нет стратегии в отношении «серой зоны» между Россией и НАТО

Решимость США предотвратить дальнейшие военные действия России на Украине нисколько не впечатляет Владимира Путина — оппортуниста до мозга костей, — который прекрасно умеет разыгрывать слабые карты, уверен бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. В интервью Dziennik Gazeta Prawna он предупреждает: «У нас нет времени на глупости. Решительными и быстрыми действиями мы можем сдержать Путина и тем самым выиграть время, чтобы решить, что делать дальше».

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в беседе с изданием Dziennik Gazeta Prawna рассказал, что очень обеспокоен предстоящим телефонным разговором Владимира Путина и Джо Байдена. «Решимость США предотвратить дальнейшие военные действия России на Украине нисколько не впечатляет Путина. У нас нет ни американской, ни натовской стратегии не только в отношении Украины, но также в отношении Белоруссии и всех шести стран, которые я называю серой зоной между НАТО и Россией. У нас нет общей стратегии, а у России есть. Мы лишь всё время отвечаем на их провокации. Путин видит это, и я опасаюсь того, что он может этим воспользоваться», — пояснил он.

По мнению Болтона, только перспектива членства Украины в НАТО в состоянии сдержать Россию, однако в ближайшее время нет никаких шансов на то, чтобы это произошло. Он считает, что необходимо сделать ставку на поставку Киеву больших объёмов оружия. Более того, вместо того чтобы пугать Москву санкциями в связи с возможным вторжением на Украину, лучше всё-таки попытаться предотвратить его. «Мы видим последствия своих ошибок 30-летней давности после распада Варшавского договора и Советского Союза. Мы расширили НАТО, включив в него страны Восточной Европы, исходя из того, что каждая из них должна сделать свой выбор, внутри какого альянса она хочет быть. Потом мы столкнулись с отсутствием желания и решимости. Мы не закрыли полностью это пространство между Россией. Мы не приняли решения, оставить ли государство А или Б под гегемонией России, в результате чего мы имеем серую зону неясности. Россия использует это, впрочем, как и замороженные конфликты в этих странах», — подчеркнул он.

Бывший советник Дональда Трампа не отвечает напрямую, считает ли он вторжение России на Украину блефом или реальной угрозой. Однако он указывает на то, что Владимир Путин очень хорошо умеет разыгрывать слабые карты. «Он оппортунист до мозга костей. Я не знаю, что и когда он планирует. Его видение относительно того, как будет выглядеть общий ответ Запада, имеет большое значение. Именно поэтому телефонный звонок с Байденом потенциально так важен», — отметил Болтон. «Путин захочет считать намерения Байдена в ходе этого разговора. Он уже встречался с ним в июне и имел возможность узнать его в качестве президента. Мы должны быть очень обеспокоены», — добавил он.

Болтон принимает во внимание стратегию Путина как по «финляндизации» Украины, так и по захвату отдельных украинских территорий, если не всего государства. «Возможно, он хочет захватить Белоруссию. У нас нет времени на глупости. Решительными и быстрыми действиями мы можем сдержать Путина и тем самым выиграть время, чтобы решить, что делать дальше, к примеру, в случае с «Северным потоком — 2», который увеличивает влияние России в Европе. А мы даём своё согласие на этот проект. Как так можно?» — задался вопросом он.

Эффективность администрации Байдена по отношению к России Болтон считает весьма слабой. Он указывает на то, что Байден в основном сосредоточен на экономике, пандемии и соперничестве с Китаем. Несмотря на то что он уже почти год возглавляет США и несмотря на многолетний опыт работы в сенате, ничего существенного во внешней политики так и не произошло. «Я не знаю, почему дело обстоит именно так. Это очень тревожно, потому что наши соперники готовы этим воспользоваться. Это, по сути, и привело к кризису вокруг Украины и Белоруссии», — констатировал он.

В интервью он вспомнил свой визит в Белоруссию в августе 2019 года. По его мнению, Лукашенко тогда был серьёзно обеспокоен нарастающим давлением со стороны России. Это было ещё до протестов оппозиции. Согласно плану А, он хотел оставаться авторитарным лидером Белоруссии, план Б подразумевал то же самое, только при поддержке России, что представляет собой ещё худший сценарий для местных демократов. «Это непростая игра. Мы не можем оказывать давление на Лукашенко от имени белорусской оппозиции и одновременно исключать риск российского вмешательства», — предупредил он.

По мнению Болтона, в идеальном мире Лукашенко хотел бы ослабить отношения с Россией и больше контролировать то, что происходит внутри самой Белоруссии. Однако когда его режим оказался под угрозой со стороны оппозиции, он обратился к России. С точки зрения белорусов, слишком большое давление на Белоруссию чревато тем, что авторитарным лидером Белоруссии уже будет не Лукашенко, а именно Путин. «Многие в Европе и США хотят ввести санкции в отношении Белоруссии, но это только увеличивает шансы на то, что Лукашенко в итоге окажется в объятиях Путина», — отметил он.

Кризис с мигрантами на польско-белорусской границе он прямо называет гибридной войной, сценарий которой был написан в Москве. «Дело получило огласку в ЕС, но санкции против Белоруссии — это опять не решение. Я не защищаю Лукашенко, но чем больше будет давление на него, тем больше вероятность, что это закончится слиянием России и Белоруссии, и в итоге российские войска снова будут стоять на границе Белоруссии с Польшей и Украиной», — резюмировал в интервью Dziennik Gazeta Prawna бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.