Замглавы МИД Польши: только жёсткий сигнал со стороны США заставит Россию «протрезветь»

Если Джо Байден во время завтрашнего разговора с Владимиром Путиным не покажет себя жёстким переговорщиком, это позволит Москве преподнести сам факт переговоров в качестве своего успеха, уверен замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. В беседе с Polskie Radio он обратил внимание на то, что сегодня Россия позиционирует себя в качестве одинокой крепости, к границам которой подбирается НАТО.

«США определённым образом полны решимости направить сильный и жёсткий сигнал в адрес России. Именно американская администрация уже несколько недель ведёт переговоры с европейскими партнёрами и держит их в курсе того, что происходит на восточном фланге вокруг Украины», — прокомментировал в беседе с Polskie Radio предстоящий видеозвонок Владимира Путина и Джо Байдена замминистру иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Замглавы МИД Польши уверен, что если этот жёсткий сигнал со стороны США всё-таки прозвучит, то это, безусловно, может «отрезвить» Москву. Но если это будет всего лишь встреча ради встречи, то российская пропаганда, несомненно, назовёт её успехом России и будет продвигать эту точку зрения.

В интервью Пшидач обратил внимание на то, что Москва позиционирует себя в качестве одинокой крепости, к границам которой приближается НАТО. «Конечно, это всё делается для политических нужд Владимира Путина, но я убеждён в том, что Джо Байден и западный мир не дадут своего согласия на такое повествование, что именно Путин будет показывать Западу возможные границы сотрудничества с ним», — добавил он.

Он также выразил надежду на то, что во время переговоров во вторник Байден покажет себя в качестве жёсткого переговорщика. «Однако давайте не забывать и о том, что за последний год США по многим вопросам подорвали свой имидж в качестве мировой державы. Я говорю про Афганистан. Я думаю, что США не захотят больше отказываться от своих интересов», — добавил он.

Замминистра иностранных дел Польши уверен, что главный план России заключается в достижении её целей, однако необязательно при помощи военных средств. «Конечно, скорее всего, в итоге она будет готова использовать эти военные средства, если она увидит слабость Запада. Однако, как и любая другая страна, если она сможет достичь своих целей без этих военных средств, она точно будет к этому стремиться», — добавил он.

Тему газопровода «Северный поток — 2» он прокомментировал следующими словами: «Путин играет в свою игру и едет, как танк, со своими идеями и помыслами. А западные политики... выглядят, как те, кто борется за симпатию автократов. Иногда для нас это совершенно неприемлемо».