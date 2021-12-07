Ле Пен: Европе стоит бороться не с «империализмом Кремля», а с реальной угрозой — исламизмом

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен считает, что Европе лучше бы заняться реальной угрозой, которая нависла над ней, — то есть исламизмом, вместе того чтобы вмешиваться в дела Украины и вызывать напряжённость. В интервью Rzeczpospolita она также объяснила, что в настоящем виде НАТО не в состоянии принять в свои ряды не только Украину, но и любое другое государство.

Несмотря на то что 100 тыс. российских солдат находятся в готовности к наступлению на Украину, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не считает, что Владимир Путин совершит такую ошибку, поэтому и империализма со стороны Кремля не стоит опасаться. «Однако я также полагаю, что ЕС сыграл в этом вопросе роль пожарного-пиромана. Можно говорить что угодно, но Украина находится в сфере влияния России. Попытки нарушения этой сферы влияния лишь чреваты напряжённостью и страхами. В итоге мы приходим к ситуации, свидетелями которой мы сегодня и выступаем. А мы ведь должны сообща бороться против реальной угрозы, которая нависла над Европой, — исламизмом», — заявила в интервью Rzeczpospolita глава партии «Национальное объединение».

На вопрос издания о том, имеет ли Украина право стать членом НАТО, она ответила: «Сначала нужно вывести из него Турцию. Я также не думаю, что в сегодняшнем состоянии НАТО может принять какое-либо новое государство в свои ряды».

Марин Ле Пен подтвердила, что миссия Франции состоит в том, чтобы играть роль уравновешивающей силы в мире. Она упрекнула США в том, что они втянули её во многие ненужные войны, которые лишь привели к резкому распространению исламизма по всему миру. «По многим вопросам я критически отношусь к Америке, впрочем, как и к России», — заявила она.

В беседе с Rzeczpospolita она рассказала, что для её избирателей польская партия «Право и справедливость» — это пример для подражания. «Польша продемонстрировала свою неуступчивость. Когда поляки не позволили, чтобы мигрантов использовали в качестве гибридного оружия против них, Белоруссии пришлось отступить. Польша в этом плане защищала всю Европу. То же самое касается вопроса с приматом конституции…», — пояснила она. Кандидат в президенты Франции также пообещала, что в случае победы на выборах она от имени Франции (страны — основателя ЕС) заплатит штраф за Польшу, который на неё наложил Европейский суд.

Марин Ле Пен посоветовала Польше воздержаться от принятия евро, которое она прямо называет немецкой валютой, созданной для удовлетворения потребностей Германии. Она также уверена, что скоро наступит конец ЕС в сегодняшнем виде, и этот блок, скорее всего, превратится в союз европейских народов с ограниченными полномочиями. Более того, она называет нынешнего французского лидера Эммануэля Макрона последним президентом старого мира. «Французы это осознали. Они больше не хотят жить в условиях ультралиберальной системы без защиты от массовой иммиграции и насилия, жить в страхе потерять свою индивидуальность, в хаосе. У меня осталось всего-навсего пять месяцев, чтобы убедить оставшиеся 4 процента в том, что другая политика вполне возможна. Польша и Венгрия показывают, что альтернатива имеется», — резюмировала Ле Пен.



Как напоминает Rzeczpospolita, её рейтинг в настоящий момент составляет 46%.