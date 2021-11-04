BFM TV: в вопросах безопасности французы доверяют Ле Пен больше, чем Макрону

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пользуется наибольшим доверием французов в вопросах безопасности, сообщает BFM TV со ссылкой на результаты недавнего опроса общественного мнения. Как отмечает издание, вопрос безопасности стоит для жителей Франции на втором месте в списке приоритетов, способных повлиять на их решение о голосовании за того или иного кандидата на предстоящих выборах.

Согласно опросу общественного мнения, проведённому компанией Elabe по заказу французских и швейцарских СМИ, среди всех официальных или предполагаемых кандидатов в президенты Франции наибольшее доверие избирателей в вопросах безопасности завоевала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», сообщает BFM TV. Об этом заявили 39% опрошенных. По этому показателю Ле Пен обогнала Эммануэля Макрона, в доверии к которому признались 35% респондентов, и кандидата от правых Ксавье Бертрана, набравшего в этом вопросе 33% голосов французов. При этом сопернику главы Национального объединения среди крайне правых кандидатов Эрику Земмуру доверяют в вопросах безопасности 27% жителей страны.

Хотя очевидно, что электорат не ожидает появления на горизонте «богом избранной» фигуры, поскольку ни один из претендентов на Елисейский дворец не смог убедить даже четырёх французов из десяти, всё же, похоже, именно Марин Ле Пен лучше всего справляется со своей задачей, замечает издание. Таким образом, рейтинг Ле Пен в этом вопросе вырос на три пункта по сравнению с предыдущим опросом, проведённым в сентябре этого года.

Основой электората, доверяющего Ле Пен в вопросах безопасности, стали три группы населения — её поддерживают 59% ремесленников и торговцев, 48% рабочих и 44% людей в возрасте от 25 до 34 лет. Неудивительно, что Эммануэль Макрон, в свою очередь, опирается на другие социальные слои: более молодую аудиторию (ему доверяют 44% в возрасте от 18 до 24 лет), и руководящих работников (50% полагаются на него в вопросах безопасности).

Это исследование также подтвердило традиционный дефицит доверия к политикам левого толка, по сравнению с их противниками справа, в вопросах безопасности, отмечает BFM TV. С этой стороны политического спектра первое место занимает Жан-Люк Меланшон, о доверии которому заявили 22% избирателей — на 3% больше, чем в конце сентября, однако в общем зачёте он всего лишь на седьмом месте.

В то же время опрос показал, что тема безопасности становится менее приоритетной в списке вопросов, которые будут определять решение избирателей на президентских выборах, пишет издание. В то время как покупательская способность беспокоит 47% французов, всего 30% граждан страны назвали безопасность в числе своих первоочередных забот.

Всё же озабоченность французов вопросами безопасности остаётся высокой — она занимает второе место в рейтинге тем, способных повлиять на решение о голосовании, — и охватывает все слои населения, констатирует сайт телеканала. Среди других определяющих выбор кандидата тем участники опроса выделили иммиграцию (27%), здравоохранение (27%) и экологическую политику (26%). В числе возможных решений проблем безопасности французы чаще всего указывают на фактическое исполнение наказаний (48% опрошенных) и ужесточение уголовного кодекса (45%).