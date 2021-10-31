Le Monde: «единственный европеец» — на президентских выборах Макрон противопоставит соперникам свою приверженность Евросоюзу

Большинство кандидатов на пост президента Франции за исключением Эммануэля Макрона оказались сторонниками национального суверенитета и ограничения влияния Евросоюза на внутреннюю политику страны, пишет Le Monde. Как отмечает издание, для действующего президента это обстоятельство стало шансом выделиться среди соперников. По словам газеты, глава государства намерен воспользоваться скорым председательством Франции в ЕС для воплощения своих идей об укреплении блока.

Избирательная кампания накануне президентских выборов всегда полна сюрпризов, пишет Le Monde. По словам газеты, на этот раз во Франции таким сюрпризом стали дебаты о верховенстве европейского права над национальным и конфликт ЕС с Польшей по этому вопросу. Выяснилось, что большинство кандидатов на пост главы Франции, как справа, так и слева, выступают за суверенитет государства и поддерживают в этом споре Варшаву.

Столкнувшись с этим феноменом, Эммануэль Макрон стал чуть ли не единственным участвующим в гонке еврофилом, если не считать кандидата от партии зелёных Янника Жадо, отмечает издание. Глава государства даже видит в этом споре возможность подчеркнуть свой разрыв с большинством соперников, считает газета. «По поводу Европы [Эрик] Земмур, [Арно] Монтебур ведут одну и ту же битву! Одна и та же риторика, идеология, те же отсылки. Образцом считают польских ультраправых», — возмущается соратник Макрона по партии «Вперёд, Республика!» Пьер-Александр Англад.

Как отмечает издание, будь то кризис в области здравоохранения, который продемонстрировал слабость промышленного сектора во Франции и Европе, или недавний «переворот» в отношениях с Австралией, которая отказалась от покупки французских подводных лодок, чтобы обратиться к Соединённым Штатам, глава французского государства часто видит ответ на проблемы, от которых страдает его страна, в укреплении общеевропейского суверенитета. «Тема этого суверенитета была усилена потребностью в контроле и защите, проявившейся во время кризиса COVID-19», — соглашается государственный секретарь по европейским делам Клеман Бон. По его словам, подобные дебаты уже существовали во время президентских выборов в 2017 году, но тогда они были более бинарными: существовали сторонники выхода из ЕС и сторонники реформы блока.

Сегодня вопрос о выходе из Евросоюза не стоит — от этой идеи отказались даже «популисты». Обсуждается лишь возможность изменить блок. Как напоминает газета, Марин Ле Пен больше не выступает за выход Франции из еврозоны, а пытается продемонстрировать своими встречами с премьер-министрами Венгрии или Польши, что она способна повлиять на судьбу Старого Света.

У Эммануэля Макрона в его предприятии имеется «козырь в рукаве»: председательство Франции в Европейском союзе в первой половине 2022 года, пишет Le Monde. 19 января хозяин Елисейского дворца выступит с речью на трибуне Европейского парламента, чтобы продемонстрировать свои приоритеты и обсудить их с депутатами. «Это возможность продемонстрировать наше видение», — подчёркивает Клеман Бон. Франция, по-видимому, будет отстаивать на уровне сообщества три приоритета: окружающую среду, цифровые технологии и социальную защиту.

Хотя президентство в ЕС редко позволяет добиться радикальных изменений, Франция стремится достичь соглашения с европейскими странами о механизме регулирования выбросов углерода на границах — которое отныне запрещено называть «налогом», — о контроле над американскими цифровыми гигантами и введении минимального уровня заработной платы в Европе. Однако несмотря на то, что некоторые сторонники Эммануэля Макрона также мечтают достичь консенсуса между 27 странами по «миграционному пакту», принятому Европейской комиссией в 2020 году, это желание может натолкнуться на яростную оппозицию со стороны некоторых стран Восточной Европы во главе с Венгрией и Польшей, полагает газета.