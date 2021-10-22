Times: «путешественник без компаса» — Франсуа Олланд раскритиковал Макрона и намекнул на возращение в политику

В своей новой книге экс-президент Франции Франсуа Олланд назвал Эммануэля Макрона бесхребетным лидером, лишённым принципов, сообщает The Times. По его словам, вместо того чтобы объединить французов, действующий глава государства усугубил раскол в обществе. Как отмечает издание, публикация труда Олланда может быть предвестником его возвращения в политику.

В своей новой книге экс-президент Франции и политический наставник Эммануэля Макрона Франсуа Олланд назвал действующего главу государства бесхребетным лидером, лишённым принципов или видения, сообщает The Times. Как передаёт газета, 67-летний Олланд, социалист, правивший Францией с 2012-го по 2017 год, описывает своего бывшего протеже как провалившегося руководителя государства, «прыгающего от одного убеждения к другому, как лягушка на водяных лилиях».

В Париже в новой книге бывшего лидера страны отчасти увидели попытку отомстить Макрону, замечает газета. Считается, что Олланд рассматривает приход Макрона к власти как акт предательства. Кроме того, в публикации видят «признак того, что Олланд не полностью отказался от надежды на политическое возвращение с целью объединить расколотых французских левых и вернуть себе Елисейский дворец», пишет The Times.

Как напоминает издание, бывший сотрудник коммерческого банка Макрон был новичком в политике, неизвестным французской общественности, когда Олланд сделал его советником президента в 2012 году и министром экономики два года спустя. Президент-социалист думал, что его молодой ученик будет «обхаживать» бизнесменов и поможет ему добиться второго срока, однако вместо этого Макрон покинул правительство в 2016 году, создал свою собственную политическую партию и сам баллотировался на пост главы государства, чем внёс свой вклад в досрочную отставку крайне непопулярного Олланда.

В интервью французским СМИ, приуроченном к выходу книги, Олланд резко раскритиковал деятельность Макрона на посту президента. Описывая Макрона как «путешественника без компаса», он обвинил своего преемника-центриста, который считает старое разделение на «левых» и «правых» в политике неуместным, в сеянии «беспорядка и политической неразберихи».

«Ему следовало попытаться примирить французов. Вместо этого... Франция, похоже, расколота между меньшинством, которое преуспевает, и остальной частью страны, которая беспокоится о своём будущем», — отметил Олланд. Олланд также предположил, что Макрон проводил политику, продвигаемую Николя Саркози, правым президентом Франции в период с 2007-го по 2012 год. «Самые богатые стали ещё богаче», — подчеркнул он.

Публично Олланд заявляет, что у него нет намерения прерывать пенсию, и он поддержит на следующих президентских выборах 62-летнюю Анну Идальго — мэра Парижа, которая является официальным кандидатом от социалистов. Однако, учитывая, что опросы общественного мнения прогнозируют для большинства политиков левого толка «жалкий» результат, не превышающий пяти процентов голосов, Олланд намекнул на необходимость более надёжного кандидата.

«Все кандидаты от левых — лилипуты», — заявил он. На его взгляд, они были поглощены «незначительными» и даже «микроскопическими» битвами, что, по-видимому, является намёком на «культуру отмены». «Между строк кажется очевидным, что Олланд считает себя потенциальным спасителем левых и надеется, что Идальго сдастся, побудив социалистов обратиться к нему», — полагает газета.