Le Figaro: по плану Макрона Франция вернёт себе былое величие за 10 лет

Эммануэль Макрон представил французской общественности масштабный десятилетний план «Франция-2030», бюджет которого оценивается в сумму €30 млрд, сообщает Le Figaro. Как передаёт газета, президент предлагает стимулировать развитие в стране высокотехнологичного и экологичного производства, чтобы вернуть Франции статус мировой промышленной державы. Пока, однако, неясно, поддержит ли следующий президент страны амбициозное начинание и сможет ли оно быть реализовано, замечает издание.

Представляя во вторник свой масштабный инвестиционный план «Франция-2030» с бюджетом €30 млрд, Эммануэль Макрон «блестяще наметил промышленную и политическую перспективу страны», способной, по его мнению, преодолеть «призрак упадка» в течение следующих десяти лет. «Я говорю с вами об осуществимой мечте — о великой нации, которая выбирает свою судьбу и вносит свой вклад в развитие мира», — заключил президент своё полуторачасовое выступление.

По случаю презентации президентского плана в Елисейском дворце во вторник состоялась церемония, достойная важных для страны дней: тщательно отобранные гости, игры с проекциями на стенах приёмных залов, вступительный фильм о великих французских успехах прошлого, таких как ядерная энергетика, скоростные поезда TGV, самолёты Rafale. Всё это завершалось актуальным вопросом: «А что теперь?».

Чтобы ответить на него, Макрон поместил свой план в историческую и геополитическую перспективу. «Пандемия заставила нас прикоснуться к нашей уязвимости — мы принадлежим к отряду живых организмов», — заметил глава французского государства, напомнив и о других уроках, извлечённых из эпидемии коронавируса: зависимость Франции от других стран, специфика французской социальной модели, одновременно «продуктивной и солидарной», и «необычайное ускорение инноваций».

Из этих выводов исходит убеждение президента в том, что стране необходимо больше внедрять инновации, чтобы производить «больше и лучше» и финансировать имеющуюся социальную модель, к которой французы так привязаны. Таким образом, по плану Макрона, не менее €30 млрд (в том числе от €3 млрд до €4 млрд к 2022 году) из государственного бюджета Франции будут направлены в ближайшие несколько лет на масштабные проекты, призванные восполнить недостаток роста экономики Франции. Глава государства, в частности, нацеливается «либо на отрасли, где мы стали лидерами, либо на отрасли, в которых мы отстали, но не имеем права сдаваться, либо на отрасли, где мы можем быть в числе первых».

В конечном итоге финансирование будет сосредоточено на десяти основных приоритетах: ядерная энергетика, экологически чистое водородное топливо, ликвидация зависимости экономики от углеводородов, электромобили, самолёты с низким уровнем выбросов углекислого газа, продовольствие и здравоохранение, индустрия культуры и творчества, а также космос и глубоководное морское дно.

Параллельно государство будет пытаться устранить основные ограничения для реализации этого плана и направит средства на развитие таких проектов, как доступ к сырью и электронным компонентам, развитие цифровых технологий и подготовка специалистов, а также инвестиции в прорывные инновации. «Были поставлены две цели: 50 процентов сумм должны пойти на отказ от углеводородов или на защиту окружающей среды в целом, и 50% — на создание новых игроков, таких как стартапы, предприятия среднего бизнеса», — уточняют в окружении главы государства, объясняя это тем, что «подрывные инновации» не создаются в больших компаниях, а стратегия крупных игроков состоит в том, чтобы убивать инновации наиболее активных конкурентов.

Несмотря на амбициозность этого плана, у исполнительной власти нет уверенности, что следующий президент страны присоединится к программе. «Мы будем запрашивать предложения, но пока не знаем, что нам предложат», — поясняют в Елисейском дворце, подчёркивая, что у администрации президента нет чёткого представления о суммах инвестиций в проект из года в год.

После выступления атмосфера в партере была полной энтузиазма, пишет издание. «Президент Республики наметил чёткое видение, одновременно очень смелое и реалистичное. Франция наконец-то ставит новаторские инновации, гибкость и технологии в центр своих следующих шагов в космической отрасли. Как для предпринимателя сделанные предложения для меня являются огромной поддержкой и облегчением», — радовался основатель космического стартапа Space Able Жюльен Кантегрей. Тем не менее, как показывает судьба последних крупных инвестиционных планов Франции, остаётся под вопросом реализация намеченных целей, отмечает газета.

Французские предприятия в целом восприняли план довольно благосклонно, но не без оговорок. Профсоюз владельцев бизнеса Medef считает, что план «в первую очередь должен быть ориентирован на частные компании, его управление должно быть чётким и гибким, чтобы можно было быстро перенаправить инвестиции, — наконец, необходимо будет поддерживать использование этих новых технологий, чтобы обеспечить их реальное развитие». Члены конфедерации профсоюзов CFDT также настороженно отнеслись к инициативе. «Определение курса Франции на 2030 год не может сводиться к тому, чтобы ориентироваться на сектора передового опыта, которые рассматриваются в отрыве от других. Преобразование наших режимов производства, жизни и потребления требует рассмотрения взаимозависимостей между всеми секторами», — настаивают в организации.