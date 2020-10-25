«Глобализация на близком расстоянии» — обозреватель Le Monde рассказал, как пандемия изменит мировую экономику

Несмотря на множество заявлений о том, что пандемия Covid-19 положила конец глобализации, объявлять о смерти модели всемирной экономики преждевременно, уверен обозреватель Le Monde Ален Франшон. Тем не менее, по убеждению автора, глобализация отныне станет менять свои очертания: теперь производство товаров будет максимально приближено к месту их сбыта. Если для США приоритетным производственным направлением станет Мексика, Европа должна делать ставку на Северную Африку, полагает журналист.

В то время как некоторые безапелляционно заверяют, что Covid-19 «убил» глобализацию, а другие утверждают, что «ковид и есть глобализация», то есть финальное воплощение её агонии, поскольку без всемирной торговли не было бы пандемии, объявлять о смерти этой модели преждевременно, уверен обозреватель Le Monde Ален Франшон. Тем не менее, коронавирус ускорил её изменение, ознаменовав собой конец цикла, начатого в 1980-х годах, что вполне согласуется с обновлением либерального экономического мышления.

Как отмечает автор, если на Севере глобализация пользуется плохой репутацией — её обвиняют в понижении уровня жизни среднего класса и индустриализации, — то на Юге она позволила миллионам людей выйти из крайней нищеты и даже перейти в разряд среднего класса. Именно глобализации Юг обязан своему индустриальному подъёму, который изменил мир, подчёркивает журналист.

Тем не менее, пандемия Cоvid-19 обнажила зависимое положение, в котором оказались США, Европа и другие страны в ключевых отраслях, включая здравоохранение, из-за переноса производства в другие страны, пишет Франшон. Она также продемонстрировала абсурдность некоторых производственно-сбытовых цепей, «которые, кажется, были задуманы излишне энергичным турагентом с единственной логикой: как можно дальше удалить производство от места потребления».

По убеждению автора, в настоящее время идет движение в обратном направлении: в сторону повторного обретения экономической независимости даже ценой повышения издержек. Эта тенденция не положит конец глобализации, однако сделает межнациональную экономику «скорее региональной, чем глобальной». К примеру, глава Института экономической перспективы Средиземноморского мира Жан-Луи Гигу вот уже 10 лет говорит о «трёх преимущественных зонах влияния», внутри которых будет формироваться экономическая интеграция завтрашнего дня: американский блок, азиатские страны и ось Европа — Африка.

Если торговая война, объявленная Дональдом Трампом Китаю, обернулась провалом, то пересмотр условий свободной торговли в Северной Америке между Канадой, США и Мексикой стал отличным примером происходящих с глобализацией изменений, считает журналист. Новое соглашение защищает регион: отныне там свободно циркулирует продукция, произведённая преимущественно в этой зоне. Оно также защищает работников: теперь мексиканский рабочий из сферы автомобилестроения не может зарабатывать мнее 70% того, что он заработал бы в Детройте.

По мнению Гигу, «Север Африки должен стать Мексикой Европейского Союза», при этом торговые отношения этих регионов не должны напоминать партнёрство вчерашнего дня, когда сырьё обменивалось на товары с гораздо более высокой прибавочной стоимостью — речь должна идти о совместном производстве. Однако сегодня эта ось не располагает единым инструментом, который облегчил бы региональную интеграцию, замечает обозреватель. А значит, «глобализация на близком расстоянии» — дело следующих поколений, заключает Франшон.