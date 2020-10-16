Foreign Policy: инвесторы уже воспринимают США как развивающийся рынок
Имея глубокие и ликвидные финансовые рынки, крупную экономику с огромными объёмами потребления и мировую резервную валюту, в экономическом плане Соединённые Штаты остаются самым развитым из всех развитых рынков мира. Однако, как пишет Foreign Policy, американская политика всё больше походит на политику формирующегося рынка, где слабые политические институты и поляризованное общество усиливают риск нестабильности накануне выборов.
Оспариваемые итоги выборов, политическое насилие и опасный процесс передачи власти — всё это издавна является характерной чертой стран с формирующимися рынками. Турция, Нигерия и Аргентина стали последним примером такой ситуации, где неразбериха на выборах дала толчок экономическим трудностям, волнениям в обществе и обрушению рынков. В отличие от них, в развитых странах институты власти обычно достаточно сильны для того, чтобы обеспечить мирный характер политического соперничества, однако, уверен автор статьи, в США сегодня стабильность развитого мира становится пережитком прошлого.
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